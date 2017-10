Colegiul "Mircea" invită la Săptămâna Mondială a Spaţiului

Colegiul "Mircea" invită la Săptămâna Mondială a Spațiului

În fiecare an, în luna octombrie, se sărbătorește Săptămâna Mondială a Spațiului, iar tema din acest an este „Discovery”. Cu prilejul acestui eveniment, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța organizează cea de-a zecea ediție a suitei de manifestări My Space, acțiune cuprinsă în Calendarul activi-tăților educative regionale și interjude-țene 2015.Una dintre activitățile acestui proiect, coordonată de prof. Mihaela Gearâp, catedra de informatică, și Andreea Munteanu, profesor de educație plastică, o constituie concursul de desene pe calculator și prezentări multimedia.Cu acest prilej, organizatorii invită profesorii constănțeni să înscrie maxim cinci lucrări ale elevilor din gimnaziu, pentru fiecare clasă. Lucrările și tabelul cu elevii participanți pot fi trimise pe adresa infocnmb@yahoo.com până vineri, 30 octombrie.Rezultatele se vor publica pe site-ul colegiului, vineri, 6 noiembrie.