Colegiul "Mircea", aventuri în Suedia! "Este o atmosferă senzaţională"

Colegiul "Mircea", aventuri în Suedia! "Este o atmosferă senzațională"

Ansamblul folcloric „Florile Dobrogei“ al Colegiului Național „Mircea cel Bătrân“ din Constanța participă, în aceste zile, pentru a zecea vară consecutiv, la Festivalul EUROPEADE, care se desfășoară în fiecare an în alt oraș din altă țară.Ediția de anul acesta a Festivalului EUROPEADE se desfășoară în Suedia, la Helsinborg, aproape de Malmo.„Mergem cu 34 de elevi și doi instrumentiști, care vor avea parte, pe lângă participarea la festival, și de un traseu cu valoare cultural-educativă. Ne vom opri la Budapesta, Praga, Berlin, Copenhaga, unde vom vizita muzee, desigur foarte pe scurt, dar incitant”, a declarat, la plecare, prof. Vasile Nicoară, directorul Colegiului „Mircea”.În calitate de membru în Comitetul European al acestei asociații de valorificare a tradițiilor folclorice pentru tineret, care cuprinde mii de participanți, prof. Nicoară s-a străduit să mențină viu acest ansamblu tradițional al colegiului.„Din păcate, din România sunt foarte puțini participanți la acest festival. Rareori am observat altă echipă în afară de noi. Și ambiția cea mai mare pe care am cultivat-o în timp a fost de a nu lăsa steagul României absent de la festival. Dar e incitant și faptul că reușim să obținem o stare cât de cât mulțumitoare de pregătire cu copii din oraș care nu au nicio tangență cu folclorul”, a adăugat directorul.Întrebat cum reușește să mai țină treaz interesul pentru o zonă culturală pe care tinerele generații aproape că o dezavuează, prof. Vasile Nicoară ne-a spus că în reacția locală, vizavi de colegi, de societate, bănuiește că membrii ansamblului nu sunt foarte motivați, dar acolo, când se văd între 4.000-5.000 de tineri, toți îmbrăcați în costume populare din diverse țări, și-n atmosfera aceea senzațională, devin foarte mândri.„În componența ansamblului, se găsesc doi elevi de la gimnaziu, restul fiind de liceu, dar aceasta se tot schimbă, de la generație la generație. Îmi place să constat că, pe lângă elementele de copilărie, elevii sunt mândri că pot să-și reprezinte țara peste hotare”, a mai adăugat același interlocutor.v v vAnsamblul este îndrumat, săptămânal, de pensionarul Mihai Vasile, un împătimit al folclorului dobrogean, după cum avea să-l descrie directorul Vasile Nicoară.Festivalul EUROPEADE este o manifestare artistică extrem de amplă, la care participă anual peste 5.000 de participanți și care reunește, sub semnul dansului și cântecului popular, reprezentanți din toate țările europene, prezența mirciștilor fiind posibilă grație sprijinului oferit de SC RAJA SA, care a pus la dispoziție autocarul.