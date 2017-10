Colegiul "Mircea" a populat... Universul

Poate chiar nu exagerăm cu nimic când afirmăm că de câțiva ani încoace elevi deosebiți ai Centrului de Cercetări al Elevilor din Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța au ajuns, prin ideile lor, să populeze Universul. Ca dovadă, numeroasele lor așezări umane gândite pentru cele mai nebănuite spații sunt tot mai intens apreciate de americani, la NASA, acolo unde inteligența nu se cumpără, ci se… provoacă.Revenit joi noapte în țară, după ce, în perioada 27-30 iulie, a participat la Centrul Aeronautic american Johnson Space Center din Houston, Texas, la a 19-a ediție a concursului International Space Settlement Design Contest, echipajul din care a făcut parte și grupul elevilor români a cucerit premiul I.Sub îndrumarea unor specialiști din domeniul aerospațial de la NASA și de la firma Boeing, pe durata a trei zile, elevii participanți au trebuit să proiecteze o așezare umană în atmosfera și pe solul planetei Venus. Concursul s-a desfășurat după regulile specifice companiilor care performează în domeniul aerospațial. Au fost selectate din lume 16 echipe de elevi, pe baza unor proiecte elaborate în fazele semifinale (regionale) din: India, Pakistan, Argentina, Canada, Anglia, Țara Galilor, Australia, România și SUA. Echipele finaliste au fost grupate în patru „companii” care au prezentat soluțiile lor pentru cerințele impuse de organizatori. Echipa Centrului de Cercetări al Elevilor din Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” a făcut parte din „Compania Rockdonnel”, alături de elevi din Brisbane, Cardiff și Florida. Pe durata concursului au fost elaborate soluții originale la cerințele organizatorilor, grupați sub numele generic „Foundation Society”. Cum am putea trăi pe VenusGrupați pe departamente - design structural, factori umani, operații și infrastructuri și automatică - cei nouă elevi români au trebuit să-și impună soluțiile în fața unora care nu prea înțelegeau… „ideea”, semn că nivelul școlii românești se menține încă undeva foarte sus. Împreună cu elevii englezi, australieni și americani au imaginat o așezare umană constituită din două elemente distincte: o structură pe sol, unde condițiile sunt foarte vitrege și unde temperatura este de 400 grade Celsius, iar presiunea de 90 de atmosfere. Și o arhitectură plutitoare, la înălțimea de 55 km, unde presiunea este de o atmosferă, iar temperatura aproape la fel ca pe Terra, dar atmosfera este formată din 95% carbon, deci irespirabilă. La rându-i, structura care este în aer a fost formată din șapte hexagoane sub forma unor entități plutitoare aidoma unor baloane sau zepelini. La acestea ei au adăugat elemente de structură originale, ca să mărească flotabilitatea și controlul structurii astfel încât să nu se răstoarne. Iar în interior au gândit viața ca în orice altă structură pe care ei au mai făcut-o, și anume să susțină viață, să poată produce efecte benefice pentru oameni. În fond, acesta este scopul principal al concursului: să deschidă mintea oamenilor către cucerirea spațiului cosmic și a sistemului nostru solar pentru început. Prof. Ion Băraru, coordonatorul echipei României, declara vineri, 3 august, în cadrul unei conferințe de presă: „A fost un concurs extrem de solicitant, elevii lucrând practic zi și noapte pentru a-și apropia succesul. Ei au convins prin calitatea înaltă a soluțiilor științifice oferite, prin spiritul de echipă manifestat și prin răspunsurile oferite membrilor juriului”. Ei sunt „vinovații” de o nouă ispravă pe Tărâmul Făgăduinței: Cristian Duțescu (Colegiul „Tudor Vianu” București), Răzvan Moise (Liceul Teoretic „Ovidius” Constanța) și „mirciștii” constănțeni: Maria Dimitriu, Mihai Bărăscu, Andrei Costea, Victor Doca, Andrei Gâgă, Răzvan Panaitescu și Vlad Pătrașcu - toți, membri ai Centrului de Cercetări al Elevilor din Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța.