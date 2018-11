Colegiul "Mihai Eminescu" din Constanţa, dotat cu imprimantă 3D

Colegiul "Mihai Eminescu" din Constanța, dotat cu imprimantă 3D

Elevii din Constanța vor avea ocazia de a folosi o imprimantă 3D în proiectele pe care le realizează la școală și de a se familiariza cu utilizarea acesteia. Primul astfel de echipament va ajunge, zilele următoare, la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Constanța, care a fost inclus în campania EduTech, sprijinită de Asociația Oamenilor de Afaceri din România.Mai multe școli din România devin hub-uri de imprimare 3D, printr-un proiect pentru meseriașii viitorului susținut de ECDL România. Sub sloganul „EduTech - Modelează viitorul. Printează-l 3D!”, campania își propune să creeze noua generație de specialiști în printare 3D, printr-un proiect pentru elevii și profesorii din România. Anul acesta școlar, hub-urile de printare se vor activa în zece orașe, printre care și Constanța.Astfel, Colegiul Național „Mihai Eminescu” va fi dotat cu o imprimantă 3D. Cadrele didactice vor fi instruite și certificate internațional în modelare și printare 3D. Ulterior, ele vor fi capabile să își instruiască și certifice elevii pe acest domeniu. În plus, EduTech îi provoacă pe elevi și profesori la o serie de concursuri, care vor premia cele mai inovative idei antreprenoriale dezvoltate de liceeni (Antreprenor 3D), cele mai inedite obiecte funcționale realizate la imprimantele 3D (3D for Life) și cele mai bune idei de proiecte sau activități care să integreze imprimantele 3D în procesul de învățare (Teach for Future).„Printarea 3D este un domeniu revoluționar, care deja schimbă lumea, dând naștere unor meserii inovative. ECDL România își dorește să facă parte din această revoluție și să susțină tinerii din România să țină pasul cu tehnologia. Anul trecut școlar, prin intermediul primei ediții EduTech, mai multe școli au fost dotate cu imprimante 3D și peste 20 de profesori și 200 de elevi din opt orașe din România au fost instruiți și certificați la standard internațional în modelare și printare 3D”, explică Irinuca Văduva, reprezentantul ECDL România.