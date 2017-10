Colegiul Energetic - gazdă într-un important proiect european

Zilele acestea, Colegiul Tehnic Energetic Constanța, acreditat internațional de IES (International Education Society), este gazda unei foarte importante întâlniri la nivel european, la care iau parte reprezentanți ai Institutului Tehnic Industrial „G. Marconi” Italia, Școala de limbi Străine „Carlota Remfry” Spania, Școala Secundară Tomaz Pelayo Portugalia, Komvux Norrkoping – școală secundară și colegiu – Suedia, Colegiul „Vest Lofoten” Norvegia, Universitatea din Tuscia – centru lingvistic – Italia, Colegiul Economic din Riga Lituania. Din partea română, colegiului-gazdă i se alătură Colegiul Economic „Ion Ghica” din Târgoviște. Motivul acestei reuniuni internaționale îl constituie cea de-a doua întâlnire partenerială din cadrul Proiectului GRUNDTVIG, prima desfășurându-se anul trecut, la Santo Tisso, în Portugalia. Despre obiectivele acestui proiect ce a depășit granițele țării ne-a vorbit, cu nedisimulată bucurie de gazdă românească, prof. Camelia Grigoreanu, directorul Colegiului Tehnic Energetic Constanța, cea care, alături de prof. Adriana Bulearcă, director adjunct, a inițiat și coordonează acest proiect. „Anul trecut, când am pornit în acest proiect ce se încheie în anul 2010, nici nu ne imaginam cât de benefic va fi pentru elevii noștri de la seral și fără frecvență, pentru că GRUNDTVIG se adresează lor în exclusivitate. În primul rând, urmărește să dezvolte cunoștințe și competențe ale adulților care învață în sistemul educațional, dar și ale profesorilor, competențe privind diversitatea culturilor, limbilor și valorilor europene. De asemenea, își propune să crească rata adulților care se întorc la școală, luându-se în considerare dificultățile și stilul de învățare, prin stimularea motivației și implicării lor”. Pe lângă acestea, din discuțiile purtate cu partenerii străini, aceștia consideră că astfel crește nivelul cunoștințelor participanților la proiect referitoare la elementele de geografie, istorie și la aspectele culturale, precum și nivelul și calitatea învățării limbii engleze și a altor limbi străine, vorbite în situații concrete. Foarte important de menționat ni se pare și faptul că se pot crea instrumente IT și se învață cum se utilizează acestea, prin realizarea unei platforme e-learning, active, prin crearea unor clase virtuale, forumuri, dicționare, wikies și instrumente web (bloguri, videoconferințe). Și mai sunt câteva aspecte asupra cărora vom mai reveni, pentru că acest proiect merită o atenție deosebită. În final, însă, am vrea să consemnăm puternica impresie pozitivă pe care au avut-o oaspeții italieni. „Veniseră de-acasă cu o oarecare încrâncenare și atitudine negativă, din cauza evenimentelor care se petrec în țara lor din cauza unor așa-ziși români”, afirma directoarea Grigoreanu. „După ce au asistat la spectacolul pregătit special în cinstea oaspeților și după ce au văzut că instituția noastră este chiar una de nivel european, am remarcat că li s-au mai… descleștat maxilarele”, a conchis gazda. Programul zilei de astăzi este unul la fel de interesant pentru toți oaspeții europeni, el incluzând o descindere la Școala generală din Castelu, unde vor fi primiți cu o nouă dovadă a ospeției românești. De altfel, și inspector Daniela Buliga, de specialitate integrare europeană și pro-grame comunitare, ne declara că partenerii străini au „aterizat” la Colegiul Tehnic Energetic din Constanța cu opinii dintre cele mai contradictorii despre calitatea actului educațional românesc, iar după trei zile de ședere aici pleacă încântați de tot ceea ce au văzut și trăit. Mâine, participanții la proiectul GRUNDTVIG vor lua drumul spre Târgoviște.