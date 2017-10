Colegiul „Dobrogea“ Castelu, câştigător al concursului „Made for Europe“

Colegiul „Dobrogea“ Castelu, câștigător al concursului „Made for Europe“

Ştire online publicată Luni, 13 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Concursul de proiecte „Made for Europe” și-a desemnat câștigătorii în urma fazei naționale, care a avut loc în perioada 10-12 aprilie, la Oradea. Astfel, primul loc a fost obținut de Colegiul Dobrogea Castelu, cu un proiect Leonardo da Vinci realizat de elevele Ionela Bălan și Alexandra Gari din clasa a XIII-a C. „Made for Europe” este o com-petiție care vizează valorizarea și promovarea experiențelor pozitive în derularea proiectelor finanțate prin programe comunitare, stimulând creativitatea, inovația și spiritul de întrecere.