Colegiul de Marină se mută la Şcoala 15

Colegiul de Marină se mută la Școala 15

Primul pas oficial pentru reînființarea Liceului Militar de Marină a fost făcut, vineri, la Primăria Constanța, unde Consiliul Local a aprobat, în ședință extraordinară, mutarea actualului Colegiu Tehnic de Marină „Alexandru Ioan Cuza“ în sediul Școlii nr. 15. De asemenea, Colegiul de Marină a primit, vineri, internatul și cantina Liceului Tehnologic „C.A. Rosetti“, pentru a avea unde să-și cazeze elevii veniți din alte localități.Măsurile propuse de primarul Decebal Făgădău nu sunt tocmai pe placul profesorilor, considerând că fiecare dintre licee ar trebui să rămână pe loc, în forma în care își desfășoară activitatea, în prezent, și că noul Liceu Militar de Marină ar trebui să primească baza materială a altor unități de învățământ, care nu mai au elevi. Primarul Făgădău este însă convins că „din această permutare toată lumea are de câștigat!”.„Reînființarea Liceului Militar de Marină, un demers pe care îl susțin în totalitate, este un moment oportun pentru rețeaua școlară de pe raza municipiului Constanța astfel încât să creștem calitatea actului educațional, la Constanța, și să profităm și să modernizăm infrastructura școlară. Astăzi, fostul liceu Navrom își desfășoară activitatea într-o clădire supradimensionată, cu o infrastructură ce se degradează, cu o cifră de școlarizare în ușoară descreștere. Cred că este evident că fondurile alocate prin costul standard per elev sunt insuficiente pentru buna administrare a acestui spațiu. Tocmai de aceea vom face o dezmembrare în acea zonă, păstrăm grădinița, iar restul clădirilor le vom transfera către MApN pentru reînființarea Liceului de Marină Militară.Însă momentul este o oportunitate și pentru Navrom, pentru că vor beneficia de un loc adecvat de învățare, atât a disciplinelor teoretice, cât și a disciplinelor practice, mult mai potrivit decât ce au în prezent. Școala 15 arată mai bine decât fostul liceu Navrom, în curte au un spațiu generos la dispoziție, unde pot construi ateliere adecvate și dotate cerințelor de astăzi”, explică edilul.De asemenea, Colegiul de Marină „Alexandru Ioan Cuza” va beneficia de clădirea internatului actualului Liceu Tehnologic „C.A. Rosetti”, aflat la numai câteva stații de autobuz distanță și care, în prezent, nu este utilizat, ci păstrat în conservare.„Prin acest transfer, municipiul Constanța câștigă de două ori, pe de o parte pentru că MApN va înființa un liceu militar de marină, va investi în infrastructură, pe de altă parte pentru că municipiul Constanța va deveni un pol de atracție pentru tinerii care își doresc o carieră militară. Învățământul constănțean, în general, are de câștigat, dar și corpul profesoral, pentru că se va putea selecta un corp profesoral de elită. Dar și fostul liceu Navrom și liceul «Rosetti», pentru că vor avea infrastructură modernizată. Vreau să îi asigur pe profesori, elevi și părinți că, din toamnă, va fi mai bine, nu mai rău”, precizează Decebal Făgădău.De cealaltă parte, conducerea Liceului „C.A. Rosetti” consideră că o variantă mai bună este ca internatul și cantina să rămână în administrarea lor, dar să-i găzduiască și pe elevii Colegiului de Marină „Alexandru Ioan Cuza”.„Considerăm că această măsură are un impact major asupra activității educative, precum și asupra elevilor școlii noastre, școală care există în sistemul educațional constănțean încă din anul 1920. Dat fiind specificul ofertei educaționale a unității noastre, școlarizăm elevi provenind din opt orașe din totalul celor 11 din județ și 31 de comune din totalul celor 58 din județ, un număr mare de elevi făcând naveta. 15 elevi au domiciliul în județul Tulcea, iar 68 de elevi locuiesc în localități situate la distanță mare de municipiul Constanța. Astfel mulți elevi ai școlii noastre au nevoie de cantină, respectiv cămin funcțional, deoarece fac eforturi financiare foarte mari să locuiască în oraș”, explică directorul Liceului „C.A. Rosetti”, prof. Carmen Mînea.Aceasta propune varianta ca elevii Colegiului de Marină să locuiască în internatul de la SNC.„Pentru a putea oferi tot sprijinul acestor elevi, școala a fost permanent preocupată de menținerea, repararea și reabilitarea tuturor spațiilor aflate în administrare. Începând cu anul 2015 cantina și căminul au intrat în conservare, de atunci făcându-se demersuri repetate pentru reparația acestor spații. Prin măsurile vizate de către municipalitate, atât elevii Liceului Tehnologic «C.A. Rosetti», cât și elevii altor unități școlare ar putea avea posibilitatea de a fi cazați în internatul unității noastre. Astfel, există toate premisele necesare pentru ca spațiile să rămână în administrarea Liceului Tehnologic «C.A. Rosetti» din Constanța, urmând ca acestea să poată fi folosite în beneficiul tuturor elevilor, conform principiului asigurării egalității de șanse. Cu această soluție propusă, relația de permanentă colaborare cu municipalitatea ar putea fi concretizată printr-o realizare de excepție în sprijinul educației”, încheie directorul Carmen Mînea.