Colegiul de Marină „Cuza“ a înfiinţat o clasă I cu program prelungit

Colegiul de Marină „Cuza“ a înființat o clasă I cu program prelungit

Ideea înființării acestei clase a pornit de la numeroasele solicitări ale părinților din cartierul în care se află Colegiul Tehnic de Marină „Al. I. Cuza”. „În această zonă a orașului nu este nicio școală care să dispună de clase cu program prelungit pentru învățământul primar, așa încât părinții copiilor care frecventează cele două grădinițe cu orar prelungit din curtea instituției noastre au insistat să facem demersuri pentru înființarea acesteia”, ne-a declarat directoarea prof. Iuliana Negreț. În concluzie, în urma unei inspecții ARACIP, această instituție a primit autorizarea pentru învățământul primar. Clasa I va funcționa în sistem tradițional, iar după cele patru ore de curs, „bobocii” vor lua masa la cantina liceului, cu respectarea numărului de calorii pentru vârsta lor, urmată de un program recreativ, alături de sala de curs existând o încăpere special amenajată în acest sens, cu video proiector, cu casetofon pentru a asculta povești și, de asemenea, efectuarea temelor sub îndrumarea unei învățătoare. Fie că va fi același cadru didactic care lucrează cu ei dimineață sau un alt cadru didactic, acesta va fi remunerat de părinți. Toate plățile se vor efectua prin asociația părinților ASPECT, ce ființează în cadrul Colegiului de Marină și are personalitate juridică încă din 2006. Sistem de altfel încurajat și de ministerul Educației, care, văzându-se în imposibilitatea de a mai oferi învățământului resursele financiare necesare pentru a răspunde solicitărilor părinților, a pasat „libertatea” în sarcina lor. Conform estimărilor conducerii Colegiului „Cuza”, costurile pentru masa și cea de-a doua învățătoare pot ajunge la maxim 200 lei pe lună, din care 5 lei va costa prânzul, servit între orele 12 și 12,30, însoțiți de cadrul didactic, copiii putând sta în unitate până la ora 18. Opționalul engleză este oferit din partea „casei”. Directoarea Iuliana Negreț intenționează să izoleze corpul școlii de colegiu, inclusiv cu o intrare și o curte separate. „Nu voi aștepta doar sprijinul comunității locale sau al părinților. Am, de asemenea, speranța că, odată porniți la acest drum, vom reuși să accesăm proiecte europene pentru școlile cu program prelun-git, cu finanțare nerambursabilă. Am găsit școli din țară care caută parteneri în astfel de proiecte destul de avantajoase, pentru dotări, pentru activitățile copiilor. Ca dovadă că la nivel european este foarte bine văzut acest sistem de învățământ în orar prelungit. Spre exemplu, în sectorul 2 din București s-au înființat în 16 școli astfel de clase cu program prelungit”, a mai adăugat același interlocutor. Dacă aveți nevoie ca viitorul dvs. „boboc de-a I-a” să fie supra-vegheat atent după-amiaza și îndrumat la lecții, nu cu aceleași costuri ale angajării unei bone, care nu se știe ce-i poate capul, până în luna mai se primesc dosarele pentru înscrierea la clasa I ale tuturor celor interesați, indiferent de zona în care locuiesc.