Colegiul de Arte "Regina Maria" a intrat în elita internaţională

Colegiul de Arte "Regina Maria" a intrat în elita internațională

În acest week-end, Colegiul Național de Arte „Regina Maria” din Constanța este gazdă ospitalieră pentru aproape 200 de elevi din țară și străinătate înscriși la prima ediție a Concursului Internațional de Dans „Marea Neagră”, realizat cu sprijinul Ins-pectoratului Școlar Județean Constanța și al Asociației „Împreună pentru artă”.Prin această amplă manifestare culturală, Colegiul de Arte constănțean intră în galeria inițiatorilor de concursuri naționale și internaționale de prestigiu.Sâmbătă, 9 mai, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța, cu începere de la ora 9,30, vor urca pe scenă elevii înscriși la categoriile ansamblu, duo-trio, caracter-solo (clasic, caracter, con-temporan/modern/liric). De la ora 11,45 este rândul concursului de dans clasic profesioniști solo, de la ora 15 urmând concursul de dans contemporan/modern/lyric, ziua sâmbătă încheindu-se cu concursul de dans clasic neprofesioniști.Din juriul competiției fac parte prof. dr. Răducu Popescu, în calitate de președinte de onoare, Monica Petrică - solistă a Operei Naționale din București, Irina Mihaiu Ganea - balerină a Teatrului „Oleg Danovski”, și Traian Vlas - prim-solist al Teatrului Național de Operetă „Ion Dacian” din București.Duminică, 10 mai, de la ora 10, la sediul Colegiului de Arte este programată premierea celor mai buni elevi. Sunt așteptați toți iubitorii de dans, intrarea fiind liberă.„Suntem mândri că am reușit să angrenăm aproape 200 de elevi!“Vineri, 8 mai, la deschiderea oficială, prof. Gevat Ismet Nejdet, directorul Colegiului și inițiatorul evenimentului, declara cu vădită emoție: „La începuturile reînființării Co-legiului de Arte, a existat un concurs destul de interesant și plăcut adresat secției Muzică. Pe parcurs, s-a renunțat la acel concurs, din cauza costurilor mari pe care le implica. Revenind după o muncă susținută depusă la Inspectoratul Școlar, am constatat că mai suntem reprezentați în circuitul concursurilor de artă de un singur concurs școlar. Discutând cu colegii mei de la cele trei catedre, mi-am propus să inițiem competiții la care să participe masiv elevii noștri, dar și invitați din țară. După aproape doi ani, am reușit să conving catedra de coregrafie să inițiem acest concurs internațional, având experiența de anul trecut a organizării olimpiadei de core-grafie, faza națională. Suntem mândri că am reușit să angrenăm în acest concurs aproape 200 de elevi și profesori, chiar și din afara țării. Sperăm că va fi o reușită, cu satisfacții de ambele părți, și vom relua concursul anul viitor. Nu ne-am propus câștiguri materiale, motiv pentru care am apelat și la sponsori. Dacă la final, din taxa de înscriere ne vor rămâne fonduri, îmi propun să achiziționăm costume pentru elevii noștri de la catedra de coregrafie, pentru a nu mai împrumuta de la Teatrul «Oleg Danovski»”, a mai spus managerul, adăugând că la anul speră să antreneze și catedra de Muzică, de altfel cea mai numeroasă.De asemenea, prof. Carmen Chilea, director adjunct, își exprima speranța ca acest concurs să fie un succes „să atragă și să confirme concurenți valoroși, astfel încât orașul nostru să devină cât mai cunoscut, iar pentru dansatori un eveniment așteptat cu nerăbdare”.Aflat la prima ediție, Concursul interna-țional de dans „Marea Neagră” Constanța își propune stimularea spiritului competitiv, motivarea pentru performanță, promo-varea experienței artistice și dezvoltarea comunicării și a relaționării prin limbajul universal al dansului.Pe lângă oportunitatea de a câștiga un premiu, un concurs de acest gen repre-zintă confirmarea muncii, a propriei valori, rezultatul obținut fiind un indicator al succesului, mai ales că în spatele a câtorva minute de spectacol, oferite cu gene-rozitate, stau sute de ore de muncă, de repetiții, de răbdare și de voință.