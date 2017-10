Colegiul de Artă rezistă datorită donaţiilor părinţilor

Colegiul de Artă rezistă datorită donațiilor părinților

De la 1 ianuarie 2012, de când directorii de școli au devenit manageri, lamentările despre dotările precare ale sistemului educațional nu le mai aude nimeni. Diferența între liceele de prestigiu ale Constanței o face modul în care conducerile reușesc să gestioneze criza, dar mai ales valoarea financiară a părinților elevilor „înregimentați”. Colegiul Național de Arte „Regina Maria” din Constanța este una dintre instituțiile de filieră vocațională dintre cele mai importante din oraș. Și, în același timp, una dintre unitățile care ar necesita fonduri importante pentru a fi susținută performanța. Bugetul de care dispune colegiul în momentul de față este unul modest, după cum îl descrie și directorul instituției, prof. Adrian Doxan, care încearcă să salveze ce se mai poate. „Am devenit patroni și e din ce în ce mai greu să ții o școală. Avem un buget auster, care nu ajunge nici măcar pentru salarii. Sunt două elemente care mă interesează: salariile, acolo unde nu ar trebui să umble nimeni, și cheltuielile materiale, la rândul lor foarte, foarte mari”, a explicat Doxan. Anual, toate dotările esențiale pentru procesul de învățământ desfășurat aici sunt numeroase, dar se încearcă, pe cât posibil, să nu se facă rabat de la calitate. „Școala este dotată corespunzător, în sensul că oferă celor peste 1.000 de elevi condiții bune de studiu. Avem o sală de spectacole excelentă, în care copiii se manifestă, și un spațiu destul de important pentru pictură și sculptură. Am făcut demersuri și am reușit să obținem pentru anul viitor încă două săli de clasă, care sunt ale noastre, dar erau date în custodie unei grădinițe”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul Colegiului de Artă. SOS, părinții în acțiune Ca în mai toate unitățile școlare din Constanța, și la Colegiul Național de Arte „Regina Maria” , conducerea a constatat că redresarea situației stă în puterea părinților de a face sponsorizări. Norocul în situația aceasta este că relația dintre părinți și conducerea colegiului este una de calitate, iar unii dintre părinți au acceptat deja să își susțină copiii cu cât pot. „Încercăm acum o relație cu părinții mult mai strânsă, că altfel nu ne putem descurca. Am făcut un consiliu, o asociație a părinților care pot să-și permită”, a adăugat Adrian Doxan. De asemenea, directorul a ținut să menționeze că nu este vorba despre introducerea unor taxe, lucru care ar fi ilegal, întrucât Colegiul Național de Arte „Regina Maria” face parte din rețeaua școlară publică a municipiului Constanța, ci despre donații benevole ale părinților cu posibilități. „Nu avem voie să punem copiilor taxe, dar părinții pot să doneze ceva. E vorba despre autogospodărire, dar trebuie să ai posibilități, să poți să faci ceva. Sponsorizările vin de la oamenii care își permit, în general, să sprijine arta. E greu, dar nu imposibil”, a concluzionat Adrian Doxan. Toamna se numără bobocii Deocamdată, situația este pe linia de plutire, însă nu se știe dacă nu vor apărea și alte probleme odată cu începerea anului școlar 2012-2013, atunci când colegiul promite să prevadă pentru desfășurarea cursurilor de la clasa pregătitoare două clase de elevi. Însumând un număr total de 40 de elevi, aceste două clase vor trebui mobilate și utilate de la zero, însă nu se știe încă din ce bani se va face acest lucru.