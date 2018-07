Colac de salvare pentru elevii cu medii mici la Evaluarea Naţională. Dar îl vor?

Colac de salvare pentru elevii cu medii mici la Evaluarea Națională. Dar îl vor?

Pe piața muncii este o criză acută de meseriași, de specialiști în diverse meserii, iar firmele au început să se bată pe tinerii care sunt încă pe băncile școlii. Îi caută, îi recrutează, le oferă salarii frumoase, astfel încât mulți din absolvenții unitățilorde învățământ profesional „intră în pâine“ imediat și nu au nicio problemă în a-și găsi un serviciu.Prima etapă dedicată înscrierii absolvenților claselor a VIII-a în învățământul profesional de stat și în învățământul dual, în anul școlar 2018 - 2019, se desfășoară astăzi și mâine. În județul Constanța, planul de școlarizare pentru clasa a noua cuprinde 128 de clase pentru învățământul profesional și tehnic, din care 83 de clase sunt la învățământ liceal tehnologic și 44 de clase la învățământul profesional, din care două sunt în învățământul special. Pentru filiera tehnologică, liceele propun 36 de clase la profilul tehnic, 35 la servicii și 11 la resursa naturale și protecția mediului.„Încurajăm elevii și părinții să ia în considerare și învățământul profesional, pentru că au șansa de a învăța o meserie, ceva ce nu le poate lua nimeni. Oferta este generoasă, cu numeroase profiluri, multe cu căutare pe piața muncii. Avem, în total, 43 de clase, respectiv 1.206 locuri, din care două clase de învățământ profesional dual. Avantajul este că elevii care optează pentru învățământul profesional dual pot face practică direct la agenții economici, primesc o bursă de 200 de lei de la stat, dar și cel puțin 200 de lei de la agentul economic care susține financiar programul”, explică inspectorul școlar general prof. Gabriela Bucovală.Conform planului de școlarizare, sunt patru clase la agricultură, patru clase la construcții, instalații și lucrări publice, o clasă de electromecanică, 2,5 clase la estetică și igiena corpului omenesc, trei clase la industrie alimentară, 0,5 clase la industrie textilă și pielărie, 19 clase de mecanică, o clasă la teologic și opt clase la turism și alimentație.Mâine, unitățile de învățământ cu ofertă educațională pentru învățământul profesional și dual vor afișa lista candidaților înscriși. În situația în care diverse unități de învățământ profesional organizează preselecție la unele calificări, acestea vor afișa atât lista candidaților înscriși la respectivele calificări, cât și procedura de preselecție. Unitățile care organizează probe eliminatorii pentru admiterea în învățământul dual vor afișa și graficul derulării acestora, pentru fiecare calificare profesională.Proba de preselecție sau proba eliminatorie, după caz, se desfășoară în zilele de 20 și 21 iunie, rezultatele fiind afișate în 21 iunie. În cazul în care numărul celor admiși în urma preselecției este mai mare decât numărul locurilor existente va fi organizată o probă suplimentară de admitere în perioada 25 - 29 iunie.Admitere cu media 1 la Evaluarea NaționalăConform metodologiei, candidații care nu au susținut Evaluarea Națională sunt admiși în învățământul profesional sau dual, considerân-du-se că media generală obținută la aceste examene este 1. În cazul în care numărul de candidați înscriși nu depășește numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educațional al elevului. În portofoliul educațional al elevului se are în vedere media de admitere, calculată ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V - VIII, care are o pondere de 20%. În cazul în care numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ, admiterea se face luând în calcul în proporție de 70% media de admitere și în proporție de 30% nota obținută la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învățământ.