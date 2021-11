Colaborare fructuoasă între liceele „Ovidius” și „Carmen Sylva”

CubSat-ul construit de liceenii de la „Ovidius” este un microsatelit cu balon captiv, asemănător unui microsatelit în procent de 95%. Acesta a fost ridicat, în urmă cu o săptămână, la 200 m altitudine în incinta aerodromului de la Tuzla, a filmat de la mare altitudine și a colectat date despre poziție, temperatură, umiditate, presiune, etc.





Din colaborarea cu Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie Sud, în acest an școlar, 2021-2022, Liceul Teoretic „Ovidius” a primit un kit în vederea participării la activitățile organizate online și lansarea de microsateliți, evenimente specifice „Belt and Road Teenager Maker”. Kitul conține dispozitive electronice (microcontrolere, senzori, stații radio, sisteme GPS), camera video pentru filmări la mare altitudine și un balon. Din dispozitivele puse la dispoziție elevii Vlad Constantin Bolocan, Alesandro Ștefan Neacșu, Alin Florin Badea, Mitran Ioana Ionița - din clasa a XI-a C, îndrumați de către profesor de fizică Mihaela Ramona Poteră, au asamblat CubeSat-ul.