„Cocoşelul neascultător“ şi „Silvia“, pe scena Teatrului „Oleg Danovski“

„Cocoșelul neascultător“ și „Silvia“, pe scena Teatrului „Oleg Danovski“

Teatrul Național de Operetă „Ion Dacian“ revine, în cadrul turneului național desfășurat în stagiunea 2012-2013, pe scena Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski“ Constanța, cu două spectacole de operetă: „Silvia“ sau „Prințesa Ceardașului“, de Emmerich Kálmán, și „Cocoșelul neascultător“, spectacol muzical pentru copii de Constantin Ungureanu.Programat într-un interval foarte important pentru copii, săptămâna viitoare fiind dedicată activităților extracurriculare, sub genericul „Să știi mai multe, să fii mai bun”, spectacolul „Cocoșelul neascultător” este una dintre cele mai cunoscute povești muzicale pentru copii. Scrisă de Ion Lucian și jucată cu succes de aproape 50 de ani, în nenumărate țări din Europa și din lume, povestea are în centru lupta între bine și rău și forța faptelor bune, ilustrate fiind de aventurile celor trei buni prieteni, Cocoșelul, Ursulețul și Motănelul, care trec printr-o serie de încercări, din care se salvează doar prin puterea prieteniei adevărate.Așadar, miercuri, 3 aprilie, în dublă reprezentație, de la orele 9 și 11, spectacolul are următoarea distribuție: Corina Plopeanu (Cocoșelul), Jeaninne Bradler (Motănelul), Mihăiță Radu (Ursulețul), Cristina Georgescu (Vulpea), Luiza Dan (Iepurașul Urechiușă), Carmen Angheloiu (Iepurașul Codiță), Alin Țintea (Corbul).Cel de-al doilea spectacol cu care vine Teatrul „Ion Dacian” - „Silvia” - este una dintre cele mai faimoase operete compuse de Emmerich Kálmán. Îmbinând romantismul și umorul fin cu ritmurile de vals și ceardaș, „Silvia” amintește de mirajul unei Belle Époque deja apuse la momentul premierei, care a avut loc pe scena Teatrului „Johann Strauss” în 1915. Basmul de cabaret - povestea de dragoste ce îi are ca protagoniști pe Silvia Varescu și Prințul Edwin - este transpus într-un libret care include elemente de fascinație și reverie: localuri de noapte seducătoare, baluri din înalta societate, intrigi ce se țes și se desfac cu ușurință și personaje care par să practice frivolitatea cu fervoare.Joi, 4 aprilie, de la ora 19, pe scena Teatrului „Oleg Danovski” vor urca Tina Munteanu (Silvia), Florin Budnaru (Edwin), Amelia Antoniu (Stazi), Cătălin Petrescu (Boni), Ștefan Popov (Feri von Kerekes), Marius Mitrofan (Leopold), Gladiola Nițulescu (Anhilte), Orest Pîslariu-Ranghilof (Miska), George Călin (Arnold Schulteis), Ernest Fazekas (Rohnsdorf), Viorel Ciurdea (Kiss).Cu participarea Orchestrei, Corului și a Baletului Teatrului Național de Operetă „Ion Dacian”, la pupitrul dirijoral aflându-se Ciprian Teodorașcu.