Şcoala satului rămâne repetentă. Elevii de la ţară îşi iau gândul de la liceu

Școala satului rămâne repetentă. Elevii de la țară își iau gândul de la liceu

Au trecut două luni de la aflarea jalnicelor rezultate de la simularea Evaluării Naționale, când doar 2.876 de elevi constănțeni de clasa a VIII-a au reușit să obțină medii peste 5, din totalul celor 6.000 de viitori absolvenți de gimnaziu. Adică 47,87% au mai pusceva-ceva mâna de carte. La vremea respectivă am aflat din statisticile oferite de Inspectoratul Școlar Județean Constanța că doar 16% dintre elevii din mediul rural au reușit să ia o notă peste 5.Motiv pentru inspectorul general Răducu Popescu să declare: „Se va relua acea parte din materie la predare, într-un program remedial care va fi întocmit după discuțiile avute de diriginte, cadru didactic cu familia. Există mijloace didactice la nivelul oricărui cadru didactic astfel încât să poată interveni și nota 2 obținută acum să devină mult inferioară celei din vară”.Ieri am încercat să stăm de vorbă cu câțiva directori despre… urmările pe care le-au avut rezultatele de la simulare și către ce opțiuni se îndreap-tă elevii de la zeci de kilometri de Constanța.„Prea puțini mai speră să ajungă la liceu“La Școala Gimnazială „Ioan Atanasiu” din Lipnița învață 50 de elevi de clasa a VIII-a. Ieri, prof. Carmen Sulea, director, ne declara că a discutat cu colegii în cancelarie și s-a stabilit că ar fi mai nimerită o pregătire intensivă chiar înainte de probele propriu-zise. „Mulți dintre elevii noștri nu-și permit să facă naveta la un liceu din Constanța, pentru că i-ar costa mult prea mult abonamentul așa că se îndreaptă către liceul din Băneasa. Ba chiar este mai preferată școala pro-fesională, cu toate că profilul pe care îl oferă, respectiv agroturism, nu este unul atât de dezvoltat în zona noastră. Părerea mea e că mai nimerite ar fi fost profilurile tot din agronomie, dar gen tractorist, mecanizator, chiar și cosmetică ori frizerie”, a mai adăugat prof. Sulea. De altfel, același interlocutor afirma că mulți copii buni care reușesc la Băneasa se retrag pe parcurs, din cauza celor 200 lei cât au de plătit naveta.În cazul elevilor de la Școala Gim-nazială nr. 1 din Peștera, prof. Marius Liviu Petre, director, spunea că situația nu ar fi atât de dramatică. „Pentru ambele clase de-a VIII-a pe care le avem am programat săptămânal pregătiri atât la Limba română, cât și la Matematică. Majoritatea absolvenților noștri de gimnaziu se îndreaptă către licee din Medgidia, dar mai ales către școala profesională, din cauza bursei oferite drept sprijin, dar și a posibilității de a obține mai repede o diplomă. Mai avem și câte trei-patru elevi care se îndreaptă către liceul din Castelu”, a mai spus prof. Petre.Prof. Eugenia Ionescu, directorul Școlii Gimnaziale „Emil Gârleanu” din localitatea Bărăganu, afirma ieri că există absolvenți de gimnaziu care speră să ajungă în licee bune de la Constanța, precum Liceul Sportiv ori Colegiul Pedagogic, poate și datorită distanței de puțin peste 40 de kilometri. „Am început pregătirile suplimentare pentru cei 16 elevi ai noștri, dar vom putea să spunem cu certitudine care sunt alegerile lor abia după ce vor vedea rezultatele de la Evaluarea Națională. Dar să știți că dintre acești 16 elevi, avem cinci sau șase foarte buni, cu care ne mândrim și care vor ajunge cu certitudine la un liceu bun din Constanța”, am primit asigurări de la prof. Ionescu.Cert este că majoritatea direc-torilor și profesorilor cu care am mai stat de vorbă afirmă că reintroducerea școlilor profesionale a fost foarte bine primită de copiii de la țară, care nu-și mai fac planuri mari de… facultăți.