Şcoala nr. 2 Mangalia şi-a sărbătorit patronul spiritual

Școala nr. 2 Mangalia și-a sărbătorit patronul spiritual

Pentru elevii și corpul profesoral al Școlii nr. 2 „Sfântul Andrei” din Mangalia ziua de ieri a a fost una festivă, organizată în preambulul marii sărbători din calendarul creștin ortodox de duminică 30, noiembrie, Sf. Apostol Andrei, cel întâi chemat, ocrotitorul României. Cu această ocazie, au fost programate o serie de manifestări, ce au capacitat cadrele și elevii parteneri cu această instituție în diferite proiecte. Și, în timp ce în celelalte săli de clasă se derulau activități precum „Puzzle pe monitor” sau „Fantezii hazlii” (unde copiii, grupați câte un reprezentant de la grădiniță plus clasele I, a II-a și a III-a, trebuia să realizeze o compoziție plastică după ce le-au fost explicate cele două cuvinte din temă), noi am asistat, alături de insp. Liana Manzu și insp. Daniela Buliga, la un interesant workshop cu tema „Dialoguri multiculturale”. „Fiecare cultură are ceva frumos!” Cu această ocazie, l-am cunoscut pe Ryan Benson, 23 de ani, voluntar în Corpul Păcii, care de doi ani predă la Liceul „Callatis” din Mangalia limba engleză. Absolvent al Colegiului din New Jersey, secția istorie-psihologie, Ryan a ajuns la Mangalia și pentru că în dosarul său pentru înscrierea la Harvard, secția drept, un cuvânt foarte greu îl au activitățile voluntare. În cadrul temei multiculturale, Ryan ne-a povestiti despre experiența lui de voluntar-stagiar la Pitești, când a descoperit ciorba românească și obligativitatea de a purta papuci. Cât despre români, apreciază că avem o atitudine relaxată, nu ne facem dimineața planuri pentru ziua ce urmează, nu suntem punctuali „și am început să mă obișnuiesc să întârzii!”, spunem ce avem de spus, spre deosebire de americani care sunt mai reticenți, ne arătăm afecțiunea în public și suntem săritori. La finalul atelierului multicultural, micuți de la Grădinița nr. 3, director Marinela Ivașcu, îndrumați de educatoarele Mault Negidan, Florentina Andrei, Mihaela Nistor și Medgid Melec, au prezentat scurte dansuri populare reprezentând minoritățile conlocuitoare, pentru că, așa cum afirma coordonatoarea prof. Angela Soare „Învățăm c-aici la mare/ Trăiesc mai multe popoare”.