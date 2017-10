Şcoala nr. 16 vrea să devină un bun exemplu pentru comunitate

Școala nr. 16 vrea să devină un bun exemplu pentru comunitate

Ştire online publicată Luni, 07 Iunie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Echipa „Căluții de mare” de la Școala nr. 16 din Constanța s-a înscris cu un interesant proiect pe teme ecologice în Concursul național „Școala lui Andrei”. Elevii clasei a IV-a A, împreună cu prof. Veronica Nistoroiu, au identificat o problemă arzătoare pentru orașul Constanța: curățenia plajei Modern. Ea este vizitată de constănțeni și mulți turiști, în urma cărora rămân munți de gunoaie. „Noi ne dorim o plajă curată, unde să ne simțim bine și cu care să ne putem mândri. De aceea ne-am hotărât să facem ceva după puterile noastre. Ideea am împărtășit-o colegilor de școală, profesorilor, prietenilor și vecinilor. Am confecționat fluturași pe care am scris îndemnuri pentru ecologizarea și păstrarea plajei curată”, a declarat inițiatoarea proiectului. La jumătatea lunii mai au desfășurat prima acțiune, când, pe lângă activitatea de adunare a deșeurilor de pe plajă, au încercat să sensibilizeze turiștii și altfel, distribuind fluturași cu sloganuri eco, sau postând într-un loc vizibil un banner tot cu îndemnuri pentru ecologizarea plajei, au conturat pe nisip cu trupurile lor un copăcel vesel și unul trist, i-au atenționat pe turiștii care aruncau gunoaie pe jos arătându-le cartonașul roșu și i-au felicitat pe cei care puneau gunoaiele la coș arătându-le cartonașul verde, au cântat chiar imnul Căluților de mare. La această adresă puteți vedea frumoasa inițiativă a elevilor de la Școala nr. 16: http://www.taralui andrei.ro/scoala/proiecte/sa-transformam-plaja-într-un-tarâm-de-vis!_254.html care se află în topul celor mai votate proiecte până ieri, 6 iunie, când s-a oprit votarea. Le dorim mult succes și să fie marii câștigători!