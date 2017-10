Şcoala „Nicolae Tonitza” în sărbătoare

Școala „Nicolae Tonitza” în sărbătoare

Sub genericul „Hai să dăm mână cu mână”, în cadrul Școlii cu clasele I – VIII „Nicolae Tonitza” Constanța s-au desfășurat o serie de manifestări dedicate aniversării a 153 de ani de la Unirea Principatelor Române.La inițiativa catedrei de istorie, reprezentată de prof. Laura Sămulescu și Florica Butuc, purtând cocarde tricolore, toți profesorii au marcat la ore acest moment aniversar. În cancelarie, în sala de sport au răsunat acordurile imnului unirii pe versurile poetului Vasile Alecsandri. Urmând exemplul dascălilor lor, elevii claselor a V-a A, B, C, D, a VI-a B, D s-au prins în horă, intonând cântecul „Hora unirii”.Elevii claselor a VII-a A și a VI-a D au desfășurat concursuri tematice, iar elevii claselor a VII-a C au realizat o sesiune de referate dedicate acestui eveniment.