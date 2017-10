Şcoala gimnazială din Murfatlar, premiată în cadrul concursului "Siguranţa online în şcoala ta!"

1

...cu siguranta online!

Toti din scoala 28 suntem safe online, deoarece.....avem nevoie de internet! De aceea, siguranta online la 28 este maxima, Stan ne tine departe de porcarii, lucruri inutile, banalitati, precum accesul la surse online in scoala....de fapt, Stan stie tot, si cate muste intra si ies per ora in/din scoala, dar si viteza cu care acestea isi permit sa zboare, luandu-i aerul! Are ea antenele ei, care o tin la curent cu tot. Antenele astea arata ca niste oameni, cu doua maini, doua picioare, un cap; in realitate, doar infatisarea este de om, ele sunt unelte de batut, ciocanit, auzit, conceput si scris reclamatii. Aceste unelte sunt, de fapt, sursa online de informatii a lui Stan. Asa ca, cititori dragi, la ce bun internetul in scoala 28? Da-l incolo, si asa nebunele de taratoare, daca le duci in gara, se suie la clasa I. Oricum, tampitele alea, sursa de stres permanenta a lui Stan, afla ele mereu miscarile lui Stan, chiar in absenta internetului, di tot asa repede afla ele si cum sa ajunga memoriile direct la sursa, la corpul de control, la ministru, cel vechi, cel nou....tare sacaitoare sunt tampitele astea. Asa ca, sa le oferim siguranta maxima online!!!!!