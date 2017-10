Şcoala din Tuzla, o veritabilă gazdă românească pentru partenerii din Proiectul Comenius

Școala din Tuzla, o veritabilă gazdă românească pentru partenerii din Proiectul Comenius

În perioada 17-21 mai, Școala cu clase I-VIII din Tuzla găzduiește cea de-a treia întâlnire din cadrul Proiectului multilateral Comenius intitulat „From Her-Story to His-Story. How can we see the world?” („De la povestea ei la povestea lui. Cum am putea vedea lumea?”). Coordonat de Polonia, proiectul a debutat în septembrie 2009, urmând a se finaliza în mai 2011, interval în care cele cinci țări partenere - Polonia, Țara Galilor, Austria, Turcia și România - vor efectua minimum 24 de vizite tematice cu echipe formate din elevi și cadre didactice. Prima întâlnire a avut loc în noiembrie 2009, în Polonia, cea de-a doua în februarie 2010, în Austria, ocazie cu care opt elevi constănțeni, cu vârste cuprinse între 13 și 14 ani, însoțiți de profesori ai Școlii Tuzla din echipa de proiect, au demonstrat cât sunt de preocupați românii de interculturalism. Acum a venit rândul lor să-și desăvârșească bunele intenții, dar mai ales ospitalitatea specific românească, ce nu și-a pierdut din tradiționalism, în ciuda crizei economice mondiale, tema reuniunii de la Tuzla fiind „Occupations”. Ieri, după ce cu o zi înainte fuseseră cazați la părinții-gazdă, cei opt turci de la Bozat Yatili Ilkogretim Bolge Okulu (localitatea Giresun), zece polonezi de la Zespol Szkol Im. Mikolaja Kopernika w Koscielcu (localitatea Proszowice) și patru austrieci de la Georg Erber Landesschule (localitatea Leonding) au avut parte de un program de excepție. Printre alte activități, au încondeiat ouă alături de cei 18 elevi români din proiect, dar au participat și la un concurs de karaoke, toate evenimentele fiind găzduite de Școala din Tuzla. Participanții la proiect s-au deplasat, apoi, la Regional Air Services Tuzla, aerodromul din apropierea localității, unde comandantul Adrian Vasilache le-a oferit emoții maxime la bordul avionului pilotat chiar de el. La coborâre, aveau să exclame cu toții cât de extraordinară, chiar terifiantă a fost această experiență. Ca ziua să fie la fel de memorabilă până la capăt, toți elevii au participat în sala de sport de la Eforie Nord la o demonstrație a jocurilor specifice fiecărei țări. Și pentru că aseară li s-au alăturat și cei patru galezi din proiect, de la Ysgol Gynradd Wirfoddol Myfenydd (localitatea Ceredigion), echipajul completse îmbarcă astăzi la bordul unui vaporaș care îi va plimba prin Delta Dunării. Joi, 20 mai, în timp ce profesorii vor face o vizită la Murfatlar, fără de care imaginea Dobrogei nu este completă, elevii vor efectua o excursie la Constanța, pentru o ședință foto la Cazinoul Constanța și în Portul Tomis, după care vor vizita Muzeul de Marină Constanța. Ziua de joi se va finaliza cu o sesiune de cumpă-rături de suveniruri la City Mall. Prof. Afrodita Marcoșanu, directoarea Școlii Tuzla, ne mărturisea cât de extraordinară este această experiență pentru corpul profesoral și elevii unei unități de învățământ din mediul rural. „Ne-am demonstrat că putem face lucruri excepționale și că suntem un colectiv unit, cu potențial pentru proiecte de anvergură europeană. Doresc să mulțumesc și pe această cale tuturor celor care ne-au fost alături în bunul mers al acestei etape din proiect, respectiv părinților care au acceptat să-i găzduiască pe oaspeți, primarului Constantin Florin Micu, Consiliului Local Tuzla, inginerului Emil Dobre și comandantului Adrian Vasilache, directorul general al Regional Air Services”. Și ca dovadă a ospitalității celor din Tuzla, în prima seară, pentru că echipa din Turcia a sosit mai devreme, prof. Mustafa Reise, catedra de fizică-chimie, i-a invitat acasă la ea pe toți cei opt elevi și șase profesori, la un picnic, după care i-a plimbat pe faleza din Eforie, cu riscul că a făcut două drumuri cu mașina personală. Încă un motiv pentru a ne exprima convingerea că toți oaspeții Școlii din Tuzla se vor întoarce în țările lor cu amintiri dintre cele mai frumoase despre vizita din România.