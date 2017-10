Şcoala de maiştri militari oferă învăţământ, cazare şi masă gratuite

Școala de maiștri militari oferă învățământ, cazare și masă gratuite

Ieri, Școala de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu” și-a deschis porțile elevilor claselor a XI-a și a XII-a din liceele constănțene, pentru a le prezenta oferta sa educațională. „Școala de Maiștri militari oferă la sfârșitul celor doi ani de studii un loc de muncă sigur”, a explicat Comandor Marian Bardan, comandantul școlii. „Ca părinte m-ar interesa finalitatea anilor de învățământ. Dacă absolventul are sau nu un loc de muncă și o perspectivă. Eu zic că la ora actuală forțele navale, mă refer atât la ofițeri, cât și la maiștri militari, oferă posibilitatea înaintării în carieră pe baza rezultatelor obținute. Există perspectivă atât pe plan național, la unități de nave sau de sprijin pe uscat, cât și în diferite posturi în afară”. Conducerea școlii duce campanii de promovare a acestei unități de învățământ în județul Constanța și în județele limitrofe. Astfel de campanii de informare a liceenilor se impun, pentru că școala nu este, din păcate foarte cunoscută, la fel cum în general carierele oferite de Marina Militară nu sunt foarte cunoscute. Pe lângă aceste județe se are în vedere promovarea școlii și în zone defavorizate. „În acest sens chiar eu m-am deplasat acum două săptămâni în județul Gorj, unde am atins cinci locații. Asta în ideea că nu suntem cunoscuți și nu mai știe lumea nimic de noi. Pe plan local am avut surpriza să mă duc la câteva licee și să mă întrebe elevii unde este școala. E adevărat, surpriza asta am avut-o și cu autoritățile locale. Am zâmbit și le-am explicat unde suntem”, povestește Comandorul Bardan. E păcat, însă, pentru că „totul este gratuit în școală. Plecând de la cazare și până la masă, echipament și rechizite. Inclusiv procesul de învățământ. Deci un elev vine cu băgăjelul, este echipat, hrănit și școlit. Primesc și o soldă, dar nu foarte mare”. Diploma este acreditată, desigur, de Ministerul Educației. Clasele de elevi care au vizitat școala în cursul Zilei Porților Deschise au avut ocazia să vadă laboratoarele și sălile de cursuri în care îi așteaptă această unitate de învățământ. „La nivel de dotări stăm destul de bine. Așa, în jurul notei opt. Cabinetele și laboratoarele au tehnica pe care vor lucra în momentul în care vor ajunge în flotă. Suplimentar, elevii se pot pregăti și în cabinetele și laboratoarele Academiei Navale cu care avem un parteneriat în sensul acesta”, spune comandantul școlii. Nu este de mirare că băieții s-au arătat cel mai interesați de armament, respectiv de mitraliere și torpile. Maistrul militar principal Marian Boza, consilierul comandantului, este și el foarte preocupat de acțiunile prin care școala sa este promovată în rândul viitorilor absolvenți de liceu. „Avem un protocol încheiat cu Inspectoratul Județean Școlar și cinci licee cu profil tehnic, cu care avem o colaborare foarte strânsă”, a declarat el. Cele cinci instituții de învățământ sunt Liceul Tehnic de Marină „Al.I. Cuza”, Colegiul Tehnic Energetic, Colegiul Tehnic Tomis, Grupul Școlar „Dimitrie Leonida” și Grupul Școlar „C.A. Rosetti”. „Astăzi vor participa multe clase de la aceste licee, cu care avem numeroase acțiuni comune. Săptămâna trecută vineri, de exemplu, am comemorat Holocaustul la Grup Școlar «Dimitrie Leonida», iar cu o săptămână în urmă am avut o acțiune legată de Ziua Mondială a Apelor la Colegiul Tehnic «Tomis». Prin astfel de acțiuni urmărim să ne facem cunoscuți. Noi avem nevoie de absolvenți cu diplomă de Bacalaureat și, preferabil, de la un liceu cu profil tehnic. Noi suntem, prin excelență, o școală militară tehnică”. Ceea ce liceenii, probabil, nu au observat în cursul turului de prezentare a fost diferența vizibilă între ei și tinerii înrolați la Școala Militară de Maiștri Militari. În timp ce liceenii păreau a fi o gașcă de adolescenți mai interesați de mobil și de țoale care mai de care mai „originale”, tinerii școlii făceau o notă aparte prin ținuta lor și comportamentul lor serios. Cu doar câțiva ani în urmă și ei erau ca liceenii veniți în vizită, însă școala militară i-a maturizat.