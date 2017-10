Şcoala de Afaceri şi-a desemnat câştigătorul

Școala de Afaceri și-a desemnat câștigătorul

Organizația studențească AIESEC Constanța a încheiat, săptămâna aceasta, proiec- tul „Școala de Afaceri” sau „Bussiness School”, destinat studenților care vor să intre în lumea afacerilor. Obiectivul principal a fost acela de a facilita dez-voltarea antreprenoriatului local prin pregătirea tinerilor interesați de acest domeniu. Proiectul, demarat în martie, a adus laolaltă 33 de studenți și 20 de companii locale și naționale, pe parcursul a șase săptămâni. Implicarea tinerilor a constat în realizarea unui plan de afaceri pornind de la propriile lor idei, urmând ca cel mai bun proiect să fie premiat. „Cunoștințele acumulate în cadrul acestui program sunt diverse, câte puțin despre finanțe, despre resurse umane, despre marketing, lucruri care te ajută în momentul în care vrei să pornești o afacere. Prin intermediul acestui program am aflat și de alte cursuri, tot pentru dezvoltarea antreprenoriatului, și am de gând sa mă înscriu și acolo”,a spus Luciana Roibu, trainee în cadrul „Bussiness School”. Cel mai bun plan de afaceri a fost adjudecat de către Anton Alexandru, student la Informatică în an terminal, care a propus proiectul înființării unei agenții de publicitate indoor, idee care se va concretiza foarte curând. Câștigătorul va primi un soft de contabilitate gama profesional și finanțare pentru începerea propriu-zisă a afacerii: taxe în vigoare, mobilă pentru birou, computer și consultanță pentru aplicarea la fonduri nerambursabile. De asemenea, ceilalți studenți participanți au șansa de a aplica pentru un stagiu de practică internațională la o companie dintr-una din cele peste 100 de tări în care AIESEC funcționează. Astfel, ei își vor putea pune în practică cunoștințele dobândite în domeniul afacerilor. „Școala de afaceri” a fost finanțată și susținută de Direcția Județeană pentru Tineret Constanța.