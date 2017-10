Şcoala cu cel mai bun gimnaziu din judeţul Constanţa

2

imaginea scolii

Noroc cu consilierii de imagine, altfel cum ar mai fi scolile laudate, cunoscute, cautate? Laborator de informatica? La noi la scoala nu mai e de mult! Sau o fi, cine mai stie? Cert e ca nu mai intra niciun elev acolo, iar informatica nu mai apare in oferta educationala a scolii, sau cum ne place sa-i spunem, in CDȘ! Denumirile se schimba non -stop si suna bine, dar situatia ramane aceeasi, in majoritatea scolilor. Ne facem ca facem...si bagam hartiile la dosare, ca sa ce...?