"Şcoala adevărată e cea care are dascăli adevăraţi şi respectaţi!"

Rodica Radu, profesor cu 39 de ani de carieră:

- Pentru că sunt foarte diferiți. Vremurile au fost cu oamenii de atunci, iar generațiile e firesc să fie diferite. Important e să pătrunzi în lumea lor și să fii permanent cu suflet de copil. Copiii de acum au mai multă informație și trebuie lucrat mai mult cu ei pe parte practică, pentru că nu mai au răbdare și oamenii nu mai au timp de ei.Mi-au rămas în minte toate generațiile pe care le-am avut, mai ales generația pe care am avut-o în Coiciu, mulți dintre ei fiind acum arhitecți. Păstrez și acum compu-nerile cele mai frumoase, pe generații, pentru că vreau să văd și schimbările care au loc. Mi-amintesc că Monica Secăreanu scria la vremea aceea, până în ’90 deci, că le va preda copiilor matematică pe calculator. Mitică Uzum scria că o să facă niște case frumoase și Monica Pâslaru făcea rochițe. Peste ani, Monica Secăreanu este profesor universitar în State, predă informatică, Mitică este unul dintre marii arhitecți din București și Monica Pâslaru e designer în Grecia.Când ești tânăr, vrei să faci mult și e tinerețea prin care ei te urmează. Mai târziu devii mai spre bunic și îi înțelegi altfel. Am predat și în vremurile celelalte, dar am înțeles că libertatea e în mine. Dacă eu nu sunt liber în tot ce fac, nu voi avea libertate nici cu copiii.- Programa poți s-o transformi. Toți ne plângem de programa foarte încărcată, dar nimeni nu mă obligă să fac toată stufoșenia de acolo. Eu trebuie să pun niște baze. Am clasa a II-a acum și chiar discut cu ei. Să învățăm înseamnă să gândim, chiar să memorăm și, de fapt, să-mi găsesc eu calea, soluția. Nu dau teme multe, dar strecor și ceva de perspicacitate, ca să le pun mintea la contribuție. Și partea aceea se numește „Cine poate” sau „Cine vrea”. E bucuria aceea de a demonstra că poate.Ne plângem de manuale, dar avem posibilitatea de a alege. Nu sunt așa cum ne-am dori, dar de acolo, din manual, îmi extrag ce-i bun, însă vin cu ce cred eu la clasă. Se spune că îți alegi metodele și în funcție de tine. Dacă eu sunt un bun povestitor, atunci merg pe partea de sensibilizare. Nu merg pe ideea că dacă ești bun la matematică, ești cel mai bun din clasă.Revenind la efectivele mari de acum, consider că lucrezi bine cu copiii dacă le cunoști părinții. Aici este cheia. Dacă reușești să atragi părinții și să lucrezi și cu ei, e mult mai ușor cu copiii. La prima ședință cu părinții, le dau câte o foaie și îi rog să scrie o compunere cu titlul „Cine sunt eu?”. De acum trei generații am început și le-am păstrat...Toată lumea s-a plâns de clasa pregătitoare. Dacă ar fi să iau în fiecare an numai clasa pregătitoare, aș fi cea mai fericită. Ce ai putea să-ți dorești mai mult decât libertatea de a afla de la ei. Sunt așa de bătrâni și de înțelepți că am impresia că noi îi stricăm. Spun niște lucruri extraordinare.- Mentalitatea oamenilor în primul rând, pentru că oamenii se sperie prea tare de sistem. Ei trebuie să înțeleagă un lucru: nu sistemul ne doboară, ci noi trebuie să fim cei care îl conducem. Mi-aș mai dori o programă nu cu atât de multă informație. Copiii și așa sunt bombardați pe toate căile. În schimb, foarte greu îi învățăm să spună „Mulțumesc”. Ca să nu mai spun că „Iartă-mă” e foarte rar.Aș merge mai mult pe parte practică, dar să am spațiu și să lucrez cu copilul. Pentru că el învață mai mult făcând, decât auzind. Și aș mai scoate competiția din învățământul primar. În condițiile în care noi avem anumite punctaje pentru participările lor la concursuri...Mi-aș mai dori o școală în care valorile adevărate sunt respectate. Oamenii de la catedră să fie foarte bine pregătiți. Să cunoască foarte bine psihologia copilului și să stăpânească materia. Și să nu rămână la stadiul „Eu sunt profesor și trebuie să mă respecț!”. Trebuie să te faci respectat prin ce faci tu, prin puterea exemplului. Nu aștepta ce nu dai!Școala adevărată e cea care are dascăli adevărați, dar care sunt și respectați.Și îmi mai doresc întâlnirile adevărate între dascăli, unde să ne spunem ce am făcut și ce a ieșit bun, nu să vin cu comunicări... trei lulele luate de pe internet.Mi-aș mai dori ca absolvenții de învățământ superior să aibă mai multe ore de practică, așa cum făceam noi cândva, inclusiv în vacanța de vară, câte două săptămâni. Să le mai lungească studiile cu un an dedicat practicii.Nu vreau să fiu snoabă, dar la Școala 30 nu au curajul să vină cei care nu sunt atât de bine pregătiți. Pentru că școala asta te „mănâncă” prin copiii care vin și părinții care îi aduc. Și până la urmă, ideea nu este să vină toți aici, ci să existe oameni bine pregătiți în toate școlile. De ce să lucrez eu cu 34 de copii și alții cu câte 18 și nici măcar să nu iasă treaba bună?