Cluburile private aşteaptă verdictul noii conduceri

7

bazinu ' lu "Teleaga"

Atata timp cat unii profesori erijati in antrenori emeriti la "fotografiat", vor face ce vor in bazinul de la Palat(cum se intampla de vreo 3 ani)nu se va face performanta la Palat! Nu este conflict de interese ca un profesor de la Palat sa aiba si club privat? De ce pe culoarele rezervate Palatului, in programul aferent, se antreneaza copii de la cluburi private in fiecare zi? Nimeni nu vede asta,sau "spaguta de rigoare rezolva tot? Dar prosteala nu va mai merge mult fiindca si noi parintii avem un cuvant de spus, platim taxe si impozite, ne cheltuim bani si timp ani de zile pentru ca niste afaceristi ce se vor profesori sa-si batajoc de noi! Abia astept sa vad ce se intampla si vom cauta sa vedem daca mai exista dreptate in tara asta, fiindca este usor sa te lasi calcat in picioare!