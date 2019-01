Club de robotică, la Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Medgidia





„Clubul de robotică s-a înființat în acest an școlar ca urmare a câștigării unui grant de 5.000 euro reprezentând kitul de bază pentru participarea în programul FTC. Liceul Teoretic «Nicolae Bălcescu» a amenajat spațiul necesar desfășurării activității și a dotat clubul cu mobilier, calculatoare performante, telefoane și alte materiale necesare clubului, susținând astfel elevii dornici de a învăța practic, interactiv și distractiv știința viitorului”, precizează directorul liceului, prof. Marius Furtună.





Echipa TeamDroids a Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” a primit provocarea - „construirea unui robot” și va participa la competiția First Tech Challenge” - Campionatul internațional de robotică. Cei 15 elevi și doi profesori coordonatori ai echipei se pregătesc intens în cadrul clubului pentru a participa la meciul demo oficial ce se va desfășura la București, pe 3 februarie, și la Campionatul de robotică - etapa regională, ce va avea loc la Iași, în perioada 15 - 17 februarie.Elevii care participă la programul FIRST Tech Challenge dezvoltă abilități STEM (științe, tehnologie, inginerie și matematică) prin construirea de la zero a unui robot funcțional și învață să practice principiile ingineriei (precum crearea unui caiet tehnic), în timp ce învață valoarea muncii, inovației și împărțirii ideilor.