Club de matematică pentru elevii pasionaţi de maşini de curse

Premieră la Constanța

Club de matematică pentru elevii pasionați de mașini de curse

„Pe locuri, fiți gata, matematiciți!” este îndemnul sub care 17 piloți iscusiți de la Cambridge School of Constanța au acceptat provocarea de a intra în cursa „Maths in Motion”.Este vorba despre cea mai mare competiție de acest fel din Marea Britanie, care a ajuns și la Constanța. Lucrând în echipe mici, elevii folosesc simularea interactivă pe calculator pentru a-și construi o mașină de curse. Pentru ca super mașina să funcționeze cât mai bine în cursele virtuale, micii matematicieni rezolvă o serie de probleme practice... de matematică.Noul club de matematică are un mare succes în rândul adolescenților. Profesorii inițiatori sunt Claudia Nicoleta Ispas și Anca Munteanu, demonstrând astfel că nivelul cunoștințelor matematice crește direct proporțional cu distracția.Pe 5 octombrie, chiar de Ziua Educației, tinerii cursanți vor sărbători rulând o cursă virtuală.