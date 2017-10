Clopoţelul ar putea să nu mai sune în septembrie. Şcoli şi grădiniţe din Constanţa, în pericol să nu-şi mai deschidă porţile

Clopoțelul ar putea să nu mai sune în septembrie. Școli și grădinițe din Constanța, în pericol să nu-și mai deschidă porțile

Potrivit declarațiilor șefului Direcției de Sănătate Publică Județeană (DSPJ), dr. Constantin Dina, până acum, inspectorii lor au controlat aproximativ 540 de unități de învățământ, atât de stat, cât și private.Concluzia: un procent de 10% dintre acestea nu au încă autorizații sanitare de funcționare, din varii motive. Spre exemplu, unele nu au surse de apă, altele au clădiri necorespunzătoare. De asemenea, există școli care sunt subdimensionate pentru numărul de copii pe care-l școlarizează. „Alte probleme au apărut la unele grădinițe și școli, care necesită reparații capitale, în aproape toate sălile de curs, dar și pe exterior. Astfel de unități de învățământ se află la Medgidia, Lipnița, Dobromir, Rasova (nu au deloc apă), Vulturu, Independența (reparații capitale, plus lipsă surse apă). Apoi, am descoperit că la unele grădinițe nu există teren pentru desfășurarea activităților în aer liber, iar la altele se înregistrează un număr foarte mare de preșcolari, cum este cazul celor de la Medgidia. Aici, spre exemplu, sunt foarte mulți copii înscriși”, a declarat pentru „Cuget Liber”, directorul DSPJ.El a mai spus că nici la Techirghiol, unele școli nu au autorizații sanitare de funcționare. Partea proastă este că acele școli care nu au sursă de apă, riscă să nu își deschidă porțile pentru elevi în toamnă, dacă nu vor reuși să-și rezolve această problemă până la începerea anului școlar.„În aceste condiții, școlile respective riscă să nu își poată desfășura activitatea, iar copiii să fie mutați în alte unități de învățământ, pentru că sursa de apă este extrem de importantă. În plus, unele nu numai că au săli subdimensionate, dar încă au igrasie, mucegai sau alte probleme de funcționare, majoritatea în mediul rural”, a completat Dina.Pentru un verdict final, reprezentanții Inspecției de Stat vor efectua la începutul lunii septembrie o serie de controale în unitățile școlare. „Mai întâi facem controalele și acolo unde este cazul, le lăsăm niște planuri de măsuri, nu îi amendăm din prima. Totuși, dacă nu remediază deficiențele găsite la fața locului, îi vom amenda cu sume pornind de la 1.500, până la 10.000 de lei”, a explicat șeful DSPJ.Trebuie precizat că făcând o comparație cu anii trecuți, cifra unităților de învățământ neautorizate din punct de vedere sanitar, este mai mic. Se pare că de-a lungul timpului, unii directori au început să facă demersuri pentru obținerea autorizațiilor, dar au existat și situații în care școlile și-au încheiat activitatea.Alte cauze pentru care s-a mai refuzat autorizarea până la acest moment: spații comune pentru școală și grădiniță, parametri de potabilitate necorespunzători ai sursei de apă potabilă din incinta unității, circuite necorespunzătoare.