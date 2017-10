Claudia Evelina Grătianu, în echipa didactică a unei universităţi franceze de prestigiu

Elevi de excepție ai Constanței, cu care ne mândrim

Claudia Evelina Grătianu, în echipa didactică a unei universități franceze de prestigiu

Absolventă a Liceului Teoretic „George Călinescu”, secția bilingv franceză, și dublu licențiată, anul trecut, a Universității „Ovidius” - Facultatea de Drept și Științe administrative, specializarea Drept, dar și Facultatea de Științe Economice, specializarea Economia comerțului, turismului și serviciilor, constănțeanca Claudia Evelina Grătianu face parte, începând de anul acesta, din echipa didactică a Universității Auvergne, din Franța.- Care a fost parcursul către această frumoasă performanță?- Am avut posibilitatea să particip la un program organizat de către Facultatea de Științe Economice, în parteneriat cu Ecole de Management, din cadrul Universității Auvergne (Franța). Acest program a constat într-un schimb de experiență între studenții francezi care veneau să-și efectueze stagiul de practică în România și studenții români care mergeau să studieze în Franța. Un an mai târziu, am candidat și am obținut o bursă Erasmus la aceeași universitate din Franța. A fost o experiență interesantă, deoarece am descoperit lu-cruri noi într-un sistem de învățământ diferit.La sfârșitul celor patru ani de studii universitare de licență, mi-am dorit să mă întorc în străinătate pentru a-mi aprofunda cunoștințele atât juridice, cât și economice în cadrul unui masterat.După o selecție riguroasă, în care am concurat 400 de candidați pentru 10 locuri, am fost admisă la Ecole de Droit din cadrul Universității Auvergne.Actualmente, sunt studentă în anul 2 de masterat specializarea Drept financiar-bancar. Luna aceasta, am fost selectată pentru a face parte din echipa didactică a acestei universități.- Ce profesori consideri că ți-au influențat această ascensiune?- De-a lungul anilor de studii, au fost numeroși profesori care m-au îndrumat. Este o lista lungă, dar voi încerca să enumăr o mică parte din cei cărora le sunt recunoscătoare: profesor Iulia Gârbocea, lect. univ. dr. Mădălina Botina, prof. univ. dr. Elena Condrea, prof. univ. dr. Anca Stanciu, prof. univ. dr. Veronica Popovici și, nu în ultimul rând, prof. univ. dr. Ana Rodica Stăiculescu, în care am văzut mereu un model demn de urmat. Aici, în Franța, am avut șansa de a-i cunoaște pe Christine Bertrand - Maître de conferences, Herve Causse - Professeur de Droit Privé et de Droit des Affaires.- Cum ți se pare sistemul de învățământ francez?- Este un sistem diferit de învățământul românesc, în sensul că este unul riguros și exigent. Prezența și punctualitatea dețin un loc primordial. Se pune mare accent pe stagii de practică atât în țară, cât și în străinătate. Studenții efectuează aceste stagii în baza unui contract semnat în prealabil între companie și universitate.La sfârșitul acestei perioade, studenții trebuie să întocmească un raport de stagiu pe care îl vor susține în fața unei comisii alcătuite atât din profesori, cât și din reprezentanți ai companiei. Se impune lucrul în echipă și sunt încurajate și răsplătite activitățile extra-curriculare.- Te vezi trăind acolo sau te întorci acasă?- Momentan, vreau să rămân în Franța pentru a-mi termina studiile. Anul viitor, vreau să mă înscriu la doctorat. În viitor, îmi doresc să mă întorc în România, unde să aplic cunoștințe și experiența dobândite în străinătate.