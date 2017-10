Clasele pregătitoare au răscolit şcolile

Părinții nemulțumiți reclamă:

Clasele pregătitoare au răscolit școlile

Dacă, zilele trecute, ministrul Educației Ecaterina Andronescu ieșea pe posturile de televiziune și răspicat spunea că părinții nu trebuie să cotizeze la fondul școlii și fondul clasei, acest lucru dovedește faptul că domnia sa ori face politica struțului, ori chiar nu crede că fără banii acestora dotările învățământului românesc sunt prăpăd. De la nemulțumirile părinților care au sunat la redacție pentru a semnala faptul că s-a ales praful de investițiile în clasele unde au învățat copiii lor a plecat și raidul întreprins, ieri, prin mai multe școli constănțene. Și care ne-a dovedit, ca și cum ar mai fi fost nevoie, că prelungirea vacanței de vară cu încă o săptămână este ca o bulă de aer în plus pentru managerii instituțiilor de învățământ. În special ale acelor unități care, din anul școlar 2012-2013, vor intra și cu numeroase clase pregătitoare. Din discuția purtată cu prof. Corina Teodorov, noul director al Școlii nr. 24 „Ion Jalea” din Constanța, am reținut faptul că înființarea celor patru clase pregătitoare s-a făcut prin mutarea claselor de la parter la etajele superioare: „S-a stabilit intern o regulă, ținând cont de faptul că sunt micuți, să fie toți la parter. Am fost nevoiți să împărțim și o clasă mai mare în două clase, la etajul I. Am ținut cont însă de acele clase în care părinții au investit și am încercat pe cât posibil să nu le schimbăm locația”. La o permutare asemănătoare a fost nevoită să recurgă și prof. Nicoleta Cornescu, director al Școlii nr. 39 „Nicolae Tonitza”: „Pentru cele patru clase pregătitoare, am fost nevoiți să mutăm două clase de-a III-a de la parter, iar laboratorul de chimie l-am transformat în sală de clasă. Am primit tot felul de adrese oficiale prin care ni se solicita să amplasăm clasele pregătitoare la parter sau mobilierul să aibă o anumită specificație. Părinții și-au exprimat dorința de a achiziționa măsuțe rotunde ca să fie protejați micuții lor, dar nu s-a putut. La capitolul toalete nu a fost nevoie să intervenim, întrucât nu au fost schimbate cele așa-zis turcești, dar care se pretează pentru toate vârstele. Am avut ședințe cu învățătorii și cu părinții de la clasele I și pregătitoare încă de la începutul vacanței”. La Școala nr. 7 „Remus Opreanu”, noua directoare, prof. Ingrid Rădulescu, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că înființarea celor trei clase pregătitoare a presupus doar mutarea unei clase a III-a în laboratorul de fizică. Cancelarie transformată în clasă dimineața și laborator după-masa Probabil cele mai numeroase transformări le-a suportat Școala nr. 30 „Gheorghe Țițeica”, prin înființarea celor cinci clase pregătitoare. Ieri, împreună cu prof. Aneta Dragnea, director, am vizualizat o parte din aceste permutări. De departe cea mai interesantă ni s-a părut transformarea cancelariei profesorilor în sală de clasă dimineața și în laborator de fizică-chimie după-amiaza. Iar profesorilor li s-a rezervat un spațiu prin ame-najarea fostului depozit de materiale. „Nu am avut de ales, pentru că toți acești copii trebuiau înscriși, întrucât sunt cuprinși în circumscripția noastră. Știu că n-am putut să mulțumim toți părinții, dar ne-am străduit din răsputeri și toată vara ne-am sacrificat concediul pentru a putea începe un nou an școlar în condiții optime”, ne-a declarat prof. Aneta Dragnea. În urma numeroaselor zvonuri legate de faptul că această școală este una cu „pretenții”, în sensul faimei căpătate prin rezultatele meritorii, dar și a banilor cu care asociația de părinți sponsorizează diverse lucrări, același interlocutor a adăugat că niciun cadru didactic din Școala nr. 30 nu a impus modernizări ale claselor: „Doar dacă inițiativa a venit din partea părinților nu ne-am opus”.