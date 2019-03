Clasele a V-a şi a VI-a, incluse în ciclul primar şi patru tipuri de bacalaureat

Ecaterina Andronescu răstoarnă tot sistemul de învățământ

Clasele a V-a și a VI-a, incluse în ciclul primar și patru tipuri de bacalaureat

Așa cum îi stă bine oricărui ministru care vine, vremelnic, pe fotoliul de la Educație, în cele câteva luni de când a fost instalată, Ecaterina Andronescu a și stabilit un nou plan de reformare a sistemului de învățământ. Sub titlul „Educația ne unește”, ministrul a lansat, la finele săptămânii trecute, viziunea sistemică pentru învățământul românesc.Vor fi obligatorii trei ani de grădiniță, de la trei la șase ani, după care, copilul va intra în clasa întâi, unde va face trei ani de ciclu primar inferior. Cele trei clase primare inferioare se vor încheia cu o testare națională, ale cărei rezultate nu vor fi publice sau de departajare, ci doar folosite pentru ca învățătorii să poată personaliza parcursul ulterior al elevului în ciclul primar superior. Aici va petrece elevul încă trei ani, adică până la finele clasei a șasea.Ciclul primar superior se desfășoară în școli generale, sub îndrumarea aceluiași cadru didactic din perioada precedentă (învățător sau profesor pentru învățământul primar) și cu participarea progresivă a profesorilor de specialitate pe anumite discipline. Accentul se pune pe remedierea lacunelor din ciclul precedent și pe construcția competențelor cheie la un nivel elementar.Ciclul primar superior se încheie și el cu un test standardizat, care, de data aceasta, va evalua nivelul copilului și va permite identificarea ariilor de interes și dezvoltare ale fiecărui beneficiar, pentru consilierea acestuia în ciclul secundar inferior.Dirigintele, înlocuitde consilierulde orientare profesionalăCiclul secundar inferior începe la vârsta de 12 ani, durează trei ani și se desfășoară în școli generale, sub îndrumarea cadrelor specializate pe discipline și a unui consilier de orientare profesională, care este cadru didactic specializat în orientare profesională și preia rolul actual al dirigintelui. Accentul este pus atât pe cunoștințe și abilități în diferite discipline, cât și pe competențe transversale.În această etapă, este vizată reducerea drastică a numărului lecțiilor tradiționale și se iau în considerare alte modalități de contexte și învățare, cum ar fi proiectele, atelierele, activitățile din afara școlii, învățarea individuală etc.La finele clasei a IX-a, elevii vor susține un examen standardizat diferențiat, teoretic și tehnic, care să permită evaluarea competențelor necesare continuării studiilor pe filiera teoretică sau tehnic-profesională. Continuarea educației obligatorii în ciclul superior se va face pe baza examenului standardizat, a mediei generale cumulate pe cei trei ani la anumite discipline de studiu, precum și pe recomandarea consilierului de orientare profesională, cuantificată ca procentaj din nota finală.Pentru elevii mai slabi, la finele clasei a IX-a, școlile pot oferi un program remedial, adaptat nevoilor specifice fiecăruia, care să permită parcurgerea într-un an a anumitor discipline, îmbunătățirea nivelului de competențe și a notelor obținute. La finele acestui an, media pentru ciclul secundar inferior se recalculează ca medie cumulată pentru patru ani, iar elevul va reintra în procesul de selecție pentru ciclul superior, cu noua medie.Patru profile de liceuCiclul secundar superior începe la vârsta de 15 sau 16 ani, are durata de trei sau patru ani și se organizează în patru programe de studii: studii profesionale, studii liceale vocaționale, studii liceale de științe și studii socio-umaniste. Acestea presupun un grad mare de flexibilitate în alegerea parcursului școlar.Elevii vor avea câteva materii obligatorii la nivel național, iar pe celelalte discipline le vor putea alege în funcție de filiera de studiu, de interesul propriu și de oferta unităților școlare din zonă. Va exista un număr minim de cursuri care trebuie parcurs pe durata ciclului secundar superior pentru a permite înscrierea la examenul de absolvire.Fiecare din cele patru programe de studii va avea propriul examen de absolvire, care duce la obținerea unei Diplome de Bacalaureat.Examenele de absolvire pentru programele de științe și socio-umaniste (Bacalaureat A1 și A2), și pentru programul vocațional (Bacalaureat V) vor include probe specifice fiecărui program și o probă de maturitate care evaluează capacitatea absolventului de a folosi, în mod practic, competențele dobândite pe parcursul întregului parcurs școlar obligatoriu, creativitatea, cunoștințele, abilitățile, aptitudinile și atitudinile absolventului. Examenul de absolvire pentru programul profesional (Bacalaureat T) va cuprinde probe specifice și un proiect profesional.Diplomele de Bacalaureat A1, A2 și V vor permite absolventului înscrierea în învățământul superior în aria de studii promovată. Diploma de Bacalaureat T dă dreptul la înscrierea în școli profesionale și instituții de învățământ terțiar non-universitar, care își stabilesc propriile criterii de selecție și admitere. În plus, absolvenții cu Diploma de Bacalaureat T pot susține ulterior probele specifice și orice probă comună în vederea obținerii unei Diplome de Bacalaureat de tip A1, A2 sau V și a dreptului de acces în învățământul superior.