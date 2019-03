Clasa zero la o şcoală de fiţe sau o şcoală de cartier?

Începe goana după învățătoarea perfectă

Clasa zero la o școală de fițe sau o școală de cartier?

Zilele acestea, părinții de preșcolari sunt mai agitați ca oricând. Fac calcule, socoteli, întreabă în stânga și-n dreapta, vizitează școli… E semn că începe înscrierea pentru clasa zero. Unii sunt deciși de anul trecut, alții încă mai cântăresc variantele, astfel încât copilul să nimerească la învățătoarea perfectă. Mulți încă mai oscilează între școala de fițe din partea cealaltă a orașului, unde au auzit ei că se face carte, și școala de cartier, unde, la fel, au auzit ei că nu face mai nimic…







Astăzi, începe prima etapă de înscriere în învățământul primar pentru anul școlar 2019 - 2020. Conform calendarului stabilit de Ministerul Educației Naționale, până pe 22 martie, părinții pot completa cererile de înscriere și le pot depune la secretariatul școlii pe care o vizează. În clasa pregătitoare pot fi înscriși copiii care împlinesc vârsta de șase ani până la data de 31 august 2019, inclusiv. La solicitarea părinților, copiii care împlinesc vârsta de șase ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2019, inclusiv, pot fi înscriși dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.







În județul Constanța, Inspectoratul Școlar Județean a propus 6.748 de locuri în clasa pregătitoare. În municipiul Constanța, bătaia cea mare se dă la școlile cu rezultate bune sau cele din centrul municipiului. În timp ce unele unități de învățământ au chiar și câte șase, șapte clase zero, altele abia fac două. Părinții, la rândul lor, sunt împărțiți în două tabere diferite.

„Locuim în cartierul Baba Novac. Nu avem o școală în zonă care să ne convină. Prefer să îl înscriu pe copil la o școală mai bună, chiar dacă nu este aproape de casă. Educația copilului meu nu trebuie să depindă de cât de aproape este o școală de unde locuim. Dacă eu consider că pentru copilul meu este mai bine să meargă la altă școală, acolo îl voi duce. Nu mă poate obliga nimeni să îl înscriu într-o clasă unde nu va avea ce să învețe de la ceilalți colegi sau unde nu are chimie cu cadrul didactic”, este de părere Maria R., din Constanța.







Alții consideră că un copil bun poate să învețe oriunde și că, de multe ori, în școala de cartier are parte de mai multă atenție și posibilitatea de a se dezvolta.

„Ne-am hotărât asupra unei școli de cartier, deși inițial ne gândeam și noi la una mai din centru. Îmi doresc să se bucure și de copilărie, în timp ce învață. Mai târziu, ne vom decide, poate din clasa a V-a, dacă mergem la colegiu sau rămânem în școală, dar, deocamdată, sunt convinsă că va fi bine aici”, ne-a declarat o altă mămică.







„Mulți se duc la pomul lăudat!”

La Școala Gimnazială nr. 23 „Constantin Brâncoveanu”, de pe strada Dezrobirii din Constanța, sunt disponibile, anul acesta, 75 de locuri pentru clasa pregătitoare. Unitatea a organizat ziua porților deschise și părinții au avut ocazia să cunoască învățătoarele care vor forma clasele la toamnă.

„Dincolo de orice, important este ca părintele să vadă cu cine realizează chimie copilul lor. La această vârstă, contează să fie comunicare și înțelegere între elev și învățător. Mulți se duc la pomul lăudat. Însă este de luat în calcul că, într-o clasă suprapopulată, cât timp poate să aloce învățătorul fiecărui elev? Este foarte solicitant. Părintele trebuie să înțeleagă și să își dorească ca al său copil să își formeze niște deprinderi și niște capacități de a se descurca în viață, nu neapărat să mănânce matematică pe pâine”, este de părere prof. Beatris Geanina Roșcan, directorul Școlii „Constantin Brâncoveanu”.







„Părinții să nu mai facă presiuni!”

Și la Școala Gimnazială nr. 7 „Remus Opreanu” a avut loc ziua porților deschise pentru viitorii elevi. Pentru cele patru clase zero care se vor face în anul școlar următor sunt deja numeroși pretendenți.







„Părintele vrea să-și ducă copilul acolo unde consideră că este cel mai bine pentru copilul lui. Nu spun asta pentru că suntem noi o școală în care se face treabă, dar noi am muncit pentru toate rezultatele pe care le avem. Faptul că noi în anul școlar anterior am ieșit cu media cea mai mare la Evaluarea Națională, pe județ, pe locul al patrulea, după Liceul «Ovidius», Colegiul «Mircea cel Bătrân», Liceul «Traian», este datorată muncii la clasă. Se muncește într-un ritm susținut. Așadar, părintele are dreptul să-și ducă copilul acolo unde își dorește și mai spun ceva: hai să muncim toți pentru că, până la urmă, există niște motive pentru care părintele își alege școala respectivă. Într-adevăr, noi avem efective de la 34 la 37 de elevi într-o clasă. Este foarte greu pentru colegele mele. Cu toate acestea, avem rezultate foarte bune. Tocmai de aceea încercăm să-i convingem pe părinți să nu mai facă presiuni, căci spațiul nu ne permite, deocamdată, să facem mai multe clase”, explică directorul Școlii Gimnaziale nr. 7 „Remus Opreanu” din Constanța, prof. Aurora Suba.