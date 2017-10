CLASA PREGĂTITOARE. VEZI Legea Educaţiei Naţionale

CLASA PREGĂTITOARE. VEZI Legea Educației Naționale

Luni, 05 Martie 2012.

Măsura introducerii clasei pregătitoare în învățământul primar intră în vigoare începând cu anul școlar 2012-2013.Art 29- 1)- Învățământul primar se organizează și funcționează, de regula, cu program de dimineata. LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE 2)- In clasa pregatitoare sunt inscrisi copiii care au implinit 6 ani pana la inceperea anului scolar. La solicitarea scrisa a parintilor, a tutorilor sau a sustinatorilor legali, pot fi inscrisi in clasa pregatitoare si copiii care implinesc varsta de 6 ani pana la sfarsitul anului calendaristic, daca dezvoltarea lor psihomatica este corespunzătoare.Art. 361.1)- Prezenta lege intra în vigoare la 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al României, Partea I3)- prin exceptie de la prevederile alineatului 1)- Masura introducerii clasei pregatitoare in invatamantul primar intra in vigoare incepand cu anul scolar 2012-2013."Exista «anul zero» de învățământ, copiii fiind inscrisi aici de la varsta de sase ani. Ei vor intra intr-o grupa pregatitoare. Daca sunt suficienti copii la gradinita, grupa pregatitoare se face acolo. Daca nu, exista posibilitatea ca grupa pregatitoare sa se faca la scoala. Poate sa predea la grupa pregatitoare o educatoare cu dubla pregatire, pentru gradinita, sau invatatoarea, la scoala", explica Gabriela Constantinescu, purtatorul de cuvant al ISJ Olt, scrie smartlady.ro.In concluzie, acei copii de sase ani care in anul scolar 2011-2012 vor fi inscrisi la gradinita, in grupa mare, vor fi inscrisi in anul scolar 2012-2013 în clasa I. Copiii de cinci ani care in anul scolar 2011-2012 vor fi inscrisi la gradinita, in grupa mare, vor fi inscrisi in anul scolar 2012-2013 in clasa pregătitoare.Anul scolar 2012-2013 va începe cu clasa 0 pentru copiii "absolvenți" de grupa mare, care nu au facut grupa pregatitoare la grădiniță si cu clasa I pentru copiii "absolvenți" de pregătitoare.