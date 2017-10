Clădirea cu istorie misterioasă. Confuziile legate de stradă şi imobil

Clădirea cu istorie misterioasă. Confuziile legate de stradă și imobil

Casa Alléon sau „Casa engleză“ din vecinătatea Colegiului Național „Mihai Eminescu“ atrage atenția călătorului pierdut printre străduțele Peninsulei. Situată pe strada C.A. Rosetti nr. 7, colț cu Sulmona, clădirea apare pe lista monumentelor istorice.Istoria misterioasă, masivitatea, asimetria, dar mai ales turnul circular de colț cu cupolă, cornișă și consolă în acoladă sunt doar câteva din caracteristicile acestei clădiri monument, care a rezistat de-a lungul timpului. Forma extrasă de arhitect din recuzita caselor gotice și contrastul de culoare stârnesc admirația trecătorilor.Este descrierea amănunțită pe care dr. Doina Păuleanu o face în volumul „Constanța. Aventura unui proiect european“. Clădirea cuprinde demisol, mezanin, etaj, parțial mansardă și are două fațade principale, formate din două părți distincte. Fațada dinspre Aleea V. Canarache are o compoziție asimetrică în partea stângă cu un balcon de colț în stil venețian, iar în dreapta, o mansardă.Planurile, schimbate de câteva oriDr. Doina Păuleanu povestește în „Constanța. Aventura unui proiect european” că, în anul 1881, bancherul Jean Gerard A. Alléon îl aduce de la Constantinopol pe arhitectul grec Pelopidas D. Couppa pentru a-i ridica o frumoasă clădire.„În anii 1882-1883, au început a se clădi casele Alleon. În 6 octombrie 1882, procuratorul lui Alléon, același Isac A. Seni, solicită aprobare pentru o nouă construcție cu un singur nivel. Din planuri, se profilează o casă a cărei eleganță se bazează pe sugestiile stilistice ale coloanei dorice folosită monumental la intrare: cu o bază solidă, care se regăsește în bosajul soclului de clădire, coloana utilizează liniile simple ale capitelului; cele patru ferestre dispuse într-o simetrie riguroasă, au ancadramentele în relief”, potrivit dr. Doina Păuleanu.Astfel, planul în care putem recunoaște elemente ale viitoarei fațade cu turn datează din 25 martie 1883. Acest din urmă plan îl modifică pe cel din 1882: „Cele două coloane de la ușă și toate colonetele de la ferestre se transformă în ancadramente dreptunghiulare; imobilul este etajat; numărul ferestrelor devine firesc impar - cinci -, deschiderea centrală ocupând, în cadența riguroasă, golul ușii din desfășurarea parterului; sub cornișa ferestrelor, capitele adosate sugerează coloana originară; fațada către mare se prelungește la ambele nivele cu o travee din piatră înzestrată cu câte o fereastră dreptunghiulară simplă...”.Interesant este că arhitectul a schimbat planurile în decurs de câțiva ani, ultimul datând din 29 august 1883. În urma inversării celor două proiecte, potrivit ultimului plan al clădirii, ne apare un imobil conceput inițial doar cu subsol și parter, etajat și extins cu traveea laterală căreia i se suprimă baza și i se schimbă forma spre a deveni turn suspendat.Imobil cu comanditar francezDr. Doina Păuleanu aduce lămuriri clare în volumul său asupra confuziei legate de această clădire: „Localnicii identifică acest imobil cu sediul firmei britanice constructoare a portului, denumind-o casa engleză, confuziile legate de stradă, stradela, fundătura și mahalaua englezească repercutează și asupra acestui imobil cu comanditar francez de origine semită, proiectant francez de obârșie elenă, construit din piatra de la fortificația otomană, extrasă din ruinele romano-bizantine; acesta nu este, de altfel, singurul neadevăr perpetuat de memoria locului: Farul Genovez sau vechi este de fapt Farul Englez, terminat în 1860".Astăzi, pe casă este un banner mare prin care trecătorii sunt anunțați că imobilul este de vânzare. Proprietarul cere 800.000 de euro.