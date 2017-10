Circul Globus din București va fi condus de Bogdan Stanoevici și Sanda Ladoși

Ştire online publicată Miercuri, 22 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Circul Globus va fi condus de Bogdan Stanievici, în funcția de director general interimar, iar Sanda Ladoși va ocupa poziția de director adjunct interimar, responsabil cu domeniul artistic, potrivit unui anunț al Primăriei Municipiului București (PMB).„Sunt convinsă că experiența artistică și managerială a domnului Stanoevici, precum și perioada destul de lungă în care a fost în contact permanent cu lumea artistică occidentală, îl recomandă cu prisosință pentru această poziție. De asemenea, cariera din showbiz a Sandei Ladoși îi va facilita interacțiunea cu această lume atât de specială care este lumea circului. Le doresc amândurora mult succes și sper să ducă la bun sfârșit proiectul acesta atât de ambițios în care s-au angajat. Îi asigur, de asemenea, de întreg sprijinul meu pe toți angajații circului!”, a declarat Gabriela Firea, primar general al Capitalei, potrivit romanialibera.ro.Echipa nou formată va trebui să revizuiască programele artistice și spectacolele din circ, în urma schimbării majore de a nu mai permite numerele de dresură de animale.„Sub cupola Circului îmi doresc să răsune râsetele copiilor, pentru că binele copiilor este principala noastră preocupare. Sub cupola Circului îmi doresc să putem crea o altă lume, mai bună și mai frumoasă, în care mici și mari își doresc să se regăsească pentru câteva clipe de visare, pentru câteva clipe într-o altă lume, pentru câteva clipe în Lumea Magică a Circului… Am avut șansa să joc alături de mulți artiști ai Circului Globus și am fost la fiecare spectacol fascinat de înaltul profesionalism și pasiunea cu care Artiștii Circului își făceau meseria. O meserie grea și rară. Am avut atunci plăcerea să cunosc, din interior, marea familie a artiștilor Circului Globus. Acum, am onoarea, bucuria și dorința de a crea o mare familie artistică, formată din Artiștii Circului, Actori, Dansatori și Cântăreți, pentru că în Arena să putem arată tuturor, prin spectacolele pe care le vom face, o altă imagine a României Frumoase”, a declarat Bogdan Stanoevici, director general interimar Circul Globus.Sanda Ladoși a declarat că, pentru ea, această funcție era o provocare pe care o aștepta."Este o provocare pe care o așteptam. După 30 de ani în care scena a fost casa mea, a venit momentul să împărtășesc toată experiența acumulată cu un colectiv nou, cu o echipă de profesioniști. Circul înseamnă pasiune. Pasiune pentru perfecțiune, pasiune pentru a fi mai bun, mai creativ, de la un spectacol la altul. Pasiunea pentru artă, pentru spectacol va fi cea care ne va conduce în regândirea conceptului actual de circ. Vom porni de la zero, dar, alături de artiștii desăvârșiți de la circul Globus, vom arăta în curând un spectacol nou, care îi va ține cu sufletul la gură pe spectatori din primul, până în ultimul moment. Sunt o veche admiratoare și prietenă a Circului Globus și am certitudinea că, prin dăruire și respect reciproc, echipa va atinge multe obiective ambițioase. Este promisiunea pe care o facem publicului”, a declarat și Sanda Ladoși, director adjunct Circul Globus.Bogdan Stanoevici a fost secretar de stat în Ministerul Culturii în perioada ianuarie - decembrie 2015. Înainte de a ocupa această funcție, Stanoevici a fost ministru delegat pentru Românii de Pretutindeni în Guvernul Victor Ponta. Stanoevici este, de profesie, actor.Sanda Ladoși este o cântăreață cu un bogat palmares până la această oră, materializat în cinci albume și mai multe premiide interpretare și creație.