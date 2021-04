Circa 200 de elevi constănțeni, la etapa județeană a Olimpiadei de fizică, respectiv naționala Gazeta Matematică

De data aceasta, faza finală a Olimpiadei Gazeta Matematică va fi găzduită de Universitatea „Ovidius” din Constanța. Cei mai mulți dintre elevii calificați provin de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Liceul Teoretic Internațional de Informatică, Școala gimnazială Spectrum (opt elevi) și doi elevi de la Liceul Teoretic „Ovidius”.



Pas cu pas, proba online a Olimpiadei de fizică





La faza județeană a Olimpiadei de fizică, reprogramată duminică, 25 aprilie, din cauza unei probleme legate de securitatea subiectelor (inițial fusese anunțată pe 17 aprilie), după cum ne-a declarat prof. Ion Băraru, sunt calificați, la nivel național, 2.000 de elevi, din Constanța participând circa 150.





Iată cum se va desfășura online proba de duminică, pe o platformă meet transmisă participanților prin intermediul adresei de email:



• 9:15 a.m. - ora de logare a elevilor la platforma audio-video de monitorizare;



• 9:15 – 9:30 a.m. – verificarea funcționării echipamentelor de monitorizare și ajustarea poziționării camerei video;



• 9:30 – 9:45 a.m.– instructajul făcut elevilor de către profesorii monitori;



• 9:55 a.m.– deschiderea platformei de concurs. Elevii vor putea deschide/imprima subiectele de concurs;



• 10:00 a.m. – ora de începere a probei;



• 13:00 – ora de terminare a probei.



• 13:00– 13:15 - elevii vor avea 15 min pentru scanarea foilor pe care au scris rezolvările subiectelor și vor încărca documentul rezultat pe platforma de concurs;



Scanarea foilor cu rezolvările subiectelor și încărcarea pe platformă a documentului rezultat se poate face și mai devreme, elevii nefiind obligați să aștepte până la ora 13.

• 13:15 – blocarea platformei. După blocarea platformei, elevii care nu au încărcat lucrările scanate, vor primi punctaj nul!





Pe tot parcursul probei de concurs elevii vor fi monitorizați audio-video. Amplasarea camerei video se va face conform instrucțiunilor de pe site-ul olimpiadei.





Întrucât la finalul probei fiecare elev va trebui să scaneze teza cu telefonul și să o încarce pe platformă într-un interval de timp de 15 minute, este indicat ca fiecare elev să-și instaleze pe telefon o aplicație gratuită de scanare pe care să o testeze înainte de concurs, conform instrucțiunilor de pe site-ul olimpiadei, secțiunea „etapa județeană”.





Sâmbătă, 24 aprilie, va avea loc etapa a III-a a Olimpiadei Gazeta Matematică, de la ora 10:00, cu subiecte redactate în centre universitare. După cum am aflat de la prof. Cătălin Zîrnă, cei 38 de elevi calificați la Naționala de matematică provin din Centrul „Hai la Olimpiadă”, echipa din acest an școlar fiind formată din: Cătălin Zîrnă (coordonator), Gabriela Constantinescu, Mihai Contanu, Cristina Petrea și Alina Dermengiu. „Noi, la Societatea de Științe Matematice am hotărât că trebuie organizată o calificare a elevilor la Olimpiada Internațională. E foarte adevărat că nu putem fi siguri 100% că nu s-a fraudat, dar eu cred că procentul este foarte mic, chiar nesemnificativ. La Constanța am avut o bună colaborare cu Universitatea Maritimă, împreună cu care am dezvoltat o platformă. Pregătirile pentru olimpiadă au început la Centrul «Hai la Olimpiadă!» din luna octombrie și s-au încheiat săptămâna trecută”, a declarat prof. Zîrnă.