Ciocu’ mare, studenţi!

Ciocu’ mare, studenți!

În urma publicării articolului „Ciocu’ mic, studenți!”, am fost martora unui lung șir de reacții care s-au propagat într-un ritm alert, prin diferite mijloace de comunicare, până la mine. Am primit numeroase mesaje, mailuri, telefoane personale din partea unor studenți și profesori, dar și din partea altor categorii social-profesionale. Apoi, au fost postate mai multe comentarii foarte incitante pe site-ul „Cuget Liber”. Vreau să le mulțumesc tuturor profesorilor care au reacționat (chiar și din Insulele Capului Verde), care m-au încurajat și care au avut curajul de a citi acel editorial în fața studenților și în fața celorlalți profesori, în catedră. Vreau să le mulțumesc și studenților care am văzut că își pot folosi „ciocul mare” însă „corul studenților” trebuie să se facă auzit în anumite sfere decizionale. Am văzut că acele afișe au rămas în continuare, dar „ofițerii SS” au trecut în rezervă. Va veni și momentul în care ele vor dispărea! Am plecat de la mesaje personale de tipul „Ce crezi că vei obține cu acest editorial? Crezi că se va schimba ceva?” sau „Ți-ai pus toți profii în cap! Ai grijă cum vei termina masterul!” și am ajuns la cele de tipul „Bravo! Ne-ai răzbunat pe toți!”. „Eu aș pune articolul la o gazetă de perete și aș cere feed-back-uri de la studenți. Asta chiar ar fi educație pentru democrație și respect” sau „Meritul este al ziarului care a vrut să publice așa ceva. Deci, suntem liberi”, mi-a transmis altcineva. Cititorii reacționează - selecție de comentarii postate pe www.cugetliber.ro Profu’ de Serviciu! (19-10-2009 08:59:49): „Cândva am trecut și eu prin băncile școlii tomitane! INTRARE PROFESORI -INTRARE ELEVI. Unii prin față, alții pe ușa din dos. Erau mulți profesori care preferau ușa studenților. Era mai comod. Mai puțin formal. Emoțional, mult mai plăcut. Mai reconfortant! Din nefericire, profesorii aceștia au dispărut! Dacă soarta m-ar pune în locul lor, chiar și pentru o clipă, cele două etichete și-ar schimba locul între ele: studenții să intre prin față și profesorii pe ușa din dos! Așa merită!”. Adelina Vartolomei (19-10-2009 09:14:10): „Desigur, după ce le spui de 30 de ori că ești de acolo renunți având în vedere că nu prea mai ești mândru de asta și preferi până și pe furtună să o iei prin spate. Nu e de mirare că încrederea în sine nu prea e răspândită sau măcar credința că se poate face ceva pentru un viitor mai bun dacă de la începutul drumului suntem tratați așa...” și „Nu uita! Se poate da șpagă ca să intri prin față. Aparent 5 lei deși nu știu dacă doar pentru ziua aia sau pentru tot semestrul”. George (19-10-2009 11:26:19): „Dacă cineva crede că astfel de situații se pot întâlni numai la universitatea cu «pricina», se înșeală amarnic. Pe cei care nu cred, îi invit să încerce, să intre pe ușa din față a Curții de Apel Constanța și respectiv a Parchetului”. Ro (19-10-2009 14:58:25): „Din păcate, în fruntea tuturor instituțiilor din Constanța sunt oameni din vechea gardă, care nu au reușit să se debaraseze de complexele comuniste...”. Tataia! (19-10-2009 16:07:01): „Am citit că și la Parchet și Judecătorie se intră pe uși diferite! Păi astea nu sunt școli! La școală trebuie să vii de drag, să înveți!” Malasorte (19-10-2009 17:16:49): „Universitatea Ovidius este singura universitate, vorbind de cele din Constanța, la care studenții fie vreme bună, fie vreme rea trebuie să o ocolească și să intre prin spate... făcând slalom printre câini. Asta e discriminare ... într-o țară care se vrea membră UE și într-un oraș care se consideră european”. De la un om simplu (19-10-2009 17:22:43): „în orice țară civilizată studenții au parcare proprie iar profesorii la fel. Idem și cu intrările în universități. Este un lucru de bun simț care arată că unii sunt discipoli (buni, răi, proști, cum vreți), iar alții sunt învățăcei”. Un student în UK (19-10-2009 17:31:30): „Domnule/Doamna «de la un om simplu», Vă asigur că afirmația dvs este lipsită de probe. Dar, fiind dat că sunteți doar un necunoscător, atunci vă vom ierta și ignora aberația. Sunt student în străinătate de 5 ani, am absolvit BA, Msc, iar acum merg mai departe cu un DBA (Doctorate in Business Administration). Am absolvit facultățile din Bradford, Liverpool, iar acum o urmez pe cea din Manchester. Pe lângă acestea, am voluntariat în timpul vacanțelor în țări precum Olanda, Belgia, Franța, Germania etc, în domeniul universitar. Nu știu care este experiența dvs într-o țară străină ca cetățean stabilit în respectiva societate, ci nu ca turist, dar vă aduc la cunoștință faptul că vă înșelați și, mai mult, faptul că ne puneți în dubiu pe unii dintre noi care nu știm chiar cu adevărat cum arată treaba într-o țară civilizată. Domnule/Doamna, niciodată nu am folosit altă parcare sau intrare decât cea pe care intră și decanul și șefii departamentelor (the dean or the head of the department) odată cu studenții”. LMA Alumni 2007 (19-10-2009 18:46:19): „Nicăieri nu există așa ceva. La Iași în toate corpurile universității Alexandru Ioan Cuza (unde mi-am finalizat cursurile postuniversitare), intram cu profesorii, ne înghesuiam cu ei în lift (dacă aveam cursuri în Corpul C), dar, din contră, niciodată nu au zis absolut nimic. Oricum, în loc să se chinuie atât să le interzică studenților să intre prin față și să plătească oamenii aceia să stea afară să păzească, mai bine cu banii respectivi ar pune mâna să repare toaletele că sunt absolut infecte”. O studentă sătulă de zilnicul „intrați prin spate” (19-10-2009 22:23:14): „Mă bucur nespus că măcar o persoană a reușit să se facă auzită, mesajul a ajuns la cine trebuia. Drept urmare, azi s-a putut intra «prin față». Mă tem însă că în scurt timp distinșii domni paznici își vor relua activitățile de «dirijare» a studenților către «cealaltă intrare»”. Sandina Vasile (20-10-2009 00:03:54): „Mi-au călcat pașii prin câteva centre universitare din lume și de la noi (Porto, Bruxelles, Liège, Strasbourg, Bucurețti, Iași, Cluj, Timișoara) și de fiecare dată îmi aduceam aminte de acest afiș. Cu fiecare 1 octombrie speram că el va fi înlocuit cu «Bine ne-am regăsit pentru o nouă zi plină de provocări intelectuale». Acesta poate fi un semn de început. Nu sunt adepta înflăcărării retorizate, ci a soluționării problemelor, iar aceasta are nevoie de dialog, fie și în contradictoriu, dar con-structiv pe termen lung. Fără un prea plin sufletesc nu ar fi ieșit însă un articol, așa că înțeleg retorica. Subiectul este în sine însuși un eveniment, deci ceva ieșit din comun, aici, din obiceiurile academice de la noi, și de aiurea”. Silviu (20-10-2009 07:07:04): „Nimeni nu muncește acolo. Ba mai mult, mai și uită să-ți treacă notele în catalog și la începutul anului te trezești că ai restanțe la examenele la care ai fost și profesorii ridică din umeri spunând că e prea târziu”.