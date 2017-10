Cine vrea să ajungă la dreapta lui Bucovală. Trei nume înscrise pentru funcţia de adjunct la ISJ Constanţa

Cine vrea să ajungă la dreapta lui Bucovală. Trei nume înscrise pentru funcția de adjunct la ISJ Constanța

Așadar, vor concura pentru cele trei posturi trei candidate, două dintre ele testându-și deja emoțiile la anterioarele concursuri. Este vorba despre prof. Alina Codreanu și prof. Isabela Marcu, cărora li se alătură prof. Mădălina Ivănescu, actualmente inspector școlar pentru fizică.Reamintim faptul că la concursul pentru ocuparea posturilor de inspectori școlari generali adjuncți, ce s-a desfășurat la jumătatea lunii mai 2015, la București s-au prezentat patru candidați: prof. Zoia Bucovală, prof. Alina Codreanu, prof. Sorin Mihai și prof. Camelia Isabela Marcu. În urma susținerii celor trei probe, respectiv evaluarea CV-ului, prezentarea ofertei manageriale a instituției și interviul, prof. Bucovală a fost declarată admisă, iar prof. Marcu respinsă, ceilalți doi - prof. Codreanu și prof. Mihai retrăgându-se din concurs.Mai apoi, la concursul pentru funcția de inspector general s-au prezentat prof. Zoia Bucovală, prof. Adriana Oprea, prof. Daniela Blaga și prof. Nicoleta Bercaru. Deznodământul se știe…Candidatura prof. Alina-Diana Codreanu, care a câștigat în iunie 2015 concursul susținut pentru funcția de inspector școlar pentru managementul resurselor umane, dar are și atribuții de inspector școlar general adjunct, nu mai este o surpriză, ea fiind girată deja cu cele mai mari șanse. Nici candidatura prof. Camelia Marcu, profesor de științe economice la Colegiul Tehnic „Virgil Madgearu” nu ar trebui să surprindă.Interesantă este candidatura prof. Mădălina Ivănescu, inspector școlar pentru fizică, absolventă a Universității din București, Facultatea de Chimie, specializarea Fizică-Chimie. Și când spunem aceasta ne referim la faptul că, de anul trecut încoace, de când se tot organizează concursuri, nu și-a exprimat intenția de a candida.Întrebată ieri de ce continuă să candideze, după dezamăgirile legate de anterioarele participări la concursuri, prof. Isabela Marcu a declarat că una dintre cele mai importante calități ale unui manager este să reziste la stresul continuu.„Adică dacă faci față poți ocupa o asemenea funcție, dar dacă ești prea sensibil nu poți fi manager. De data aceasta nu am pornit cu așteptări prea multe, pentru că nu am rezolvat nimic în anterioarele participări. Și nu le consider eșecuri, ci mai repede feed-backuri. După cum știți, eu sunt în proces cu ISJ-ul, pentru că m-au țăcat, anul trecut, din punctul lor de vedere pentru obrăznicia mea de a mă înscrie la concurs. Și m-au scos cu niște diplome false, ca să nu obțin gradația, motiv pentru care i-am dat în judecată.Eu sunt acum curioasă dacă se schimbă situația cu noul ministru. Pentru că Șelaru a greșit și și-a dat demisia. Comparativ cu anul trecut, când au fost făcute subiectele cu două săptămâni înainte de a ne prezenta noi, acum ministrul Curaj a zis că în aceeași zi cu concursul se vor face și subiectele. Doamne ajută, le urez succes colegelor mele și să câștige candidații cu intenții bune și echilibrați”, a mai adăugat aceasta.v v vProbele de concurs se vor desfășura în perioada 19 mai - 10 iunie, la sediul Ministerului Educației.