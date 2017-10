Astăzi, alegeri la Universitatea „Ovidius“

Cine va fi noul rector?

După un maraton electoral, cu bune și rele, astăzi se va scrie istorie la Universitatea „Ovidius” din Constanța. Unul dintre cei patru candidați la funcția de rector va prelua frâiele cetății academice de la malul mării, după ce, timp de opt ani, prof. univ. dr. Victor Ciupină a lansat-o „într-un trend ascendent”, după cum i-a plăcut să afirme de fiecare dată. Din păcate, n-am asistat, așa cum era firesc și cum au așteptat și colegii săi, la o „descărcare de gestiune” din partea fostului rector, care a afirmat că se va retrage în cercetare.Astăzi, se vor afla din nou în fața urnelor cei aproape 700 de alegători ai Universității „Ovidius”, dar care de această dată au o misiune mai ușoară decât precedenta, când au avut de răsfoit 18 pagini ale buletinului de vot, pentru a pune ștampila pe 54 de senatori. Alegerile vor fi validate dacă se prezintă cel puțin jumătate plus unu din numărul alegătorilor. Va fi considerat câștigător candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi, dar nu mai puțin de 50% plus unu din total voturilor exprimate.În calitate de observatori se vor afla și reprezentanții Ministerului Educației, solicitați în mod expres pentru această etapă a calen-darului alegerilor.v v vIeri, am dorit să aflăm de la fiecare dintre cei patru candidați ce a reprezentat pentru ei exercițiul democratic al unei campanii electorale, al unei confruntări față-n față cu cei care astăzi le vor fi electori.Prof. univ. dr. ing. Mihai Gîrțu: „A fost o campanie care ne-a făcut să ne cunoaștem mai bine, să ne înțelegem problemele și să găsim împreună soluții. Am încredere că e nevoie de com-petență și onestitate pentru a asigura o dezvoltare durabilă a universității”.Prof. univ. dr. Eden Mamut: „Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru participarea la dezbateri, pentru comentariile, sugestiile și gândurile pe care le-au transmis. În această campanie, am reușit să ne cunoaștem mai bine și am convingerea că apropierea care s-a creat reprezintă o achiziție importantă pentru viitorul universității noastre”.Prof. univ. dr. Marian Cojoc: „Nu e momentul să vă reamintesc despre însemnătatea votului universal, egal, direct, secret și liber exprimat… Și totuși… speranța că dimensiunea comprehensivă a fost atinsă, prin această aducere aminte, în ce mă privește, încă nu a murit. Cadrele didactice, cer-cetătorii și studenții vor vota cu responsabilitatea caracteristică ținutei academice și vor decide destinul Universității”.Prof. univ. dr. Dănuț Tiberius Epure: „În primul rând, țin să le mulțumesc tuturor cadrelor didactice ovidiene, dar și reprezentanților studenților, pentru pasiunea cu care au ales să se implice în viitorul universității noastre. Am demonstrat că suntem o comunitate unită, orientată spre progres. Am cunoscut mulți colegi, am învățat să-i apreciez în diversitatea lor de păreri sau moduri de expresie și am învățat să colaborez cu fiecare, pentru că numai împreună putem înfăptui mult dorita schimbare. Vă asigur că veți găsi în mine un rector al tuturor, deschis dialogului și receptiv la nevoile comunității, întrucât voi rămâne întotdeauna fidel sloga-nului «FAPTE, nu vorbe!»”.v v vÎncepând cu ora 8 și până la ora 20, când se vor închide urnele, universitarii ovidieni își hotărăsc soarta pentru următorii patru ani.