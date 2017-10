Cine va câştiga trofeul „Dansez pentru mare“ 2014

Cine va câștiga trofeul „Dansez pentru mare“ 2014

Astăzi, la Palatul Copiilor din Constanța, se desfășoară cea de-a VIII-a ediție a Festivalului județean de dans pentru copii „Dansez pentru mare”, eveniment organizat de Inspectoratul Școlar Județean Constanța, care se bucură de interes din partea grădinițelor constănțene, știut fiind faptul că mulți părinți își antrenează copiii în particular la diferite genuri de dans.Festivalul are ca scop descoperirea copiilor cu potențial artistic, promovarea mișcării prin dans pentru dezvoltarea personalității copilului, stimularea activităților artistice la nivelul învățământului preșcolar, dar și valorificarea potențialului creativ al preșcolarilor și cadrelor didactice coordonatoare.Micuții preșcolari vor avea voie să danseze dansuri clasice, dar și moderne și de caracter (oriental, țigănesc, spaniol, argentinian, polonez, italian, maghiar etc.), dansuri sportive (dansuri de societate și latino-americane), dansuri cu temă, dar și majorete.Juriul va fi format din: Elena Vasile - balerină a Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, Mihaela Burlacu - reprezentant CJC, Irinela Nicolae - inspector preșcolari ISJ Constanța, Adriana Oprea - inspector școlar general adjunct, Adina Popescu - director InfopressTv România și Ilhan Mustafa - directorul instituției gazdă.Mâine, pe aceeași scenă, se vor prezenta alte serii de dansatori la Concursul de dansuri populare dobrogene și ale etniilor conlocuitoare.