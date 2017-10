Cine va câştiga Premiul Nobel pentru literatură?

Pariuri literare

Cine va câștiga Premiul Nobel pentru literatură?

Ştire online publicată Luni, 28 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Cu puțin timp înainte de acordarea Premiului Nobel pentru literatură (anunțul se va face pe 8 octombrie) sosesc în avalanșă indiscreții și previziuni. Își spun cuvântul atât statisticienii, cât și cei care fac pariuri și nu pierd ocazia niciunui concurs sau competiție pentru a investi banii în jocul pariului. Opiniile acestei categorii profesionale din urmă sunt foarte ascultate, mai ales de mass-media. Cu atât mai mult dacă poartă marca companiei Ladbrokers, considerată drept una cu cea mai mare autoritate în domeniu, având în vedere că se bazează pe previziunile și ideile „bookmakers-ilor” londonezi, scrie cotidianul italian „Il Giornale”. Potrivit publiciștilor de carte britanici, scriitorul israelian Amos Oz este cel care are cele mai mari șanse de a fi onorat cu titlul suedez. Autorul unor romane cu o mare fascinație lirică, precum „Don’t Call it Night” și „Suddenly in the Depth of the Forest”, dar și al unor eseuri luci-de privind problema arabo-israeliană precum „Cum să lecuiești un fanatic”, este cotat drept învingător cu 4/1. Prin urmare, este favorit deoarece are cota cea mai scăzută pe lista propusă de publiciști. Alesul Academiei Regale din Suedia va pleca acasă cu un titlu prestigios dar și cu un cec consistent: zece milioane de coroane (1,1 milioane de euro). Ceremonia este fixată pentru data de 10 decembrie. În clasificarea „bookmakers”-erilor londonezi, Oz o întrece cu un singur punct pe scriitoarea algeriană Assia Djebar, cotată 5/1. Urmează apoi spaniolul Juan Goytisolo, cotat 6/1 și roman-cierii americani Joyce Carol Oates și Philip Roth, la egalitate cu cota 7/1. Top-ten-ul pariurilor pentru Premiul Nobel în literatură este completat de poetul sirian Adonis (8/1), care anul trecut era superfavoritul pronosticurilor, eseistul italian Claudio Magris, cotat 9/1 alături de un alt scriitor italian, Antonio Tabucchi, și scriitorul japonez Haruki Murakami. Selecția candidaților funcționează astfel: comitetul Nobel pentru literatură primește în medie 350 de candidaturi pe an, care sunt apoi selectate cu mare atenție, până când se alcătuiește o listă de 20 de nume. Aceasta este examinată ulterior de cei 18 membri ai Academiei Regale suedeze care, la rândul ei pregătește o listă restrânsă de cinci scriitori, dintre care îl alege pe învingătorul anual.