Cine sunt tinerii care vor să "mişte din loc" cultura constănţeană

Cine sunt tinerii care vor să "miște din loc" cultura constănțeană

Mișcarea Culturală Constanța este o fundație non-profit, condusă de cei doi membri ai săi, Radu Bogdan Matei, în vârstă de 27 de ani, și Georgiana Anghel, de 29 de ani. Fundația și-a propus să resusciteze cultura constănțeană, aducând în atenția publicului activități inedite, imposibil de refuzat.Radu Bogdan Matei spune despre Constanța că deține un patri-moniu cultural cu adevărat bogat, însă promovarea lui lasă de dorit.„Mișcarea Culturală Constanța s-a născut din datorie civică pentru constănțeni. Am simțit că aceștia merită să cunoască și să experi-menteze mai mult decât au făcut-o până acum, prin ceea ce le-au pus la dispoziție instituțiile culturale din oraș. Avem o cultură bogată, însă nu știm să o promovăm și să o punem în valoare. Trebuie să atragem pu-blicul prin activități culturale diver-sificate”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Radu Bogdan Matei.Cei doi tineri ambițioși au pornit la drum în urmă cu un an, în februarie 2011. De atunci și până acum, au dezvoltat nenumărate proiecte și activități culturale, despre artă, literatură, pictură, animație sau dezbatere. Nu au fost singuri, ci împreună cu voluntari iubitori de cultură, dornici să arate adevărata valoare a Constanței.„Ideea mi-a venit în urmă cu doi ani. Am plecat să studiez în Europa, iar când m-am întors acasă, am simțit că la Constanța nu este destulă zarvă legată de cultură. În speranța că se poate schimba ceva, am înființat această fundație, care a rezistat în timp indiferent de greutăți. Când spun greutăți, mă refer la partea financiară, căci sponsorizările pentru proiecte sunt mai greu de găsit. Și pentru că ne place calitatea, dacă nu avem bani, mai bine nu orga-nizăm nimic, decât să iasă un fiasco”, a menționat tânărul.„Constanța, oraș de cârciumari!“În opinia lui Radu Matei, scena de promovare a culturii constănțene este moartă. Potențial avem, însă nu avem cu cine.„Nu se mișcă nimic în Constanța, pentru că este un oraș de cârciu-mari și bancheri. Nu avem nici suficiente centre universitare. Așa se face că orașul nostru este plin de evenimente culturale slab calitative, invalide din punct de vedere artistic. MCC rămâne totuși peste nivelul tuturor, căci promovăm numai calitatea”, a specificat Radu Bogdan Matei.Tânărul povestește despre o fun-dație asemănătoare din Craiova, dar care se pare că a avut mai mult sprijin decât la Constanța.„Există în Craiova o fundație culturală asemănătoare cu a noastră, însă cu mai mult sprijin din partea administrației locale. Ei au reușit să obțină un spațiu menit să găzduiască evenimentele culturale, ușurând astfel munca organizatorilor, aceea de a găsi un spațiu. Sperăm ca, în viitorul apropiat, administrația locală să ne grațieze și nouă un spațiu pentru a ne desfășura activitatea”, ne-a mai spus tânărul.v v vPână acum, printre multe alte activități, tinerii au încercat resuscitarea culturală a orașului, punând la dispoziție, în mod gratuit, mai multe galerii de artă, proiecte video sau foto. Și au avut succes, căci au atras și publicul tânăr, cel care îmbină utilul cu plăcutul și alege să vadă un film cultural într-o locație modernă. Tinerii au ales diverse baruri moderne și spațioase pentru a face expoziții foto sau a rula filme, unde s-au strâns, de fiecare dată, zeci de oameni.Pentru viitor, tinerii au pregătit un proiect care este deja pus la punct, dar care va fi demarat atunci când organizatorii vor avea fondurile necesare. Se numește „Personal” și conține o serie de fotografii cu bordurile unor trolee, și o altă serie cu fotografii ce ilustrează Marea Neagră.