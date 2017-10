Cine sunt studenţii care pleacă la Internaţionala de Matematică

Cine sunt studenții care pleacă la Internaționala de Matematică

Ştire online publicată Vineri, 22 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

În perioada 21-25 martie, are loc a VII-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Matematică a Studenților din Sud-Estul Europei (SEEMOUS), care va fi găzduită de University of Athens, în colaborare cu Hellenic Mathematical Society.Lotul constănțean este format din studenții Mădălina Ghenea (anul II, specializarea Matematică - informatică), Virgilius-Aurelian Minuță (anul II, specializarea Matematică - informatică), Ana-Maria Ungureanu (anul II, specializarea Informatică), Sezen Mutali (anul I, specializarea Matematică - informa-tică), coordonați de lect. univ. dr. Gabriel Iorgulescu. Este a treia participare a Facultății de Matematică și Informatică, din cadrul Univer-sității „Ovidius” din Constanța, la Concursul Internațional SEEMOUS și prima prin Centrul de Excelență pentru Studenți.La concurs participă studenți din șase țări, iar proba, care va dura cinci ore, constă în rezolvarea de probleme de matematică cu un grad ridicat de dificultate. La ediția din anul 2012 a Concursului SEEMOUS, Virgilius-Aurelian Minuță a obținut medalia de argint, iar în 2011, Corina Birghilă - medalia de bronz.Pregătirea lotului care va reprezenta Universitatea „Ovidius” din Constanța la acest concurs internațional s-a realizat în cadrul Centrului de Excelență pentru Studenți.Nou înființat în cadrul universității, Centrul are misiunea de a promova tinerii capabili de performanță din UOC, de a le oferi un cadru special adaptat aptitudinilor, de a-i evidenția încă din timpul facultății și apoi de a le înlesni o carieră de succes. Se lucrează pe echipe, cu informații ce depășesc programele obișnuite de instruire, având scopul de a aprofunda cunoștințele în domeniul de performanță prin formarea deprinderilor de cercetare științifică a studenților.