Cine sunt PROFESORII-ŞPĂGARI daţi afară din învăţământ

...naravuri vechi!

...nu am sa scriu despre faptul ca spaga in scolile romanesti este o chestiune car nu poate fi inlaturata pentru ca a capatat forme dintre cele mai...subtile: meditatia, consultatia, atentii materiale de ziua profesorului X sau Y, de 8 Martie, de Craciun, de Pasti, de sf. de an scolar, ciclu scolar sau de inceputul acestora....si se mai gasesc inca multe alte metode. Ca doar îi moștenim pe fanarioti!...asa dupa cum si Guvernarea pune biruri! O sa va spun doar ca prin anii 80, Ceausescu a luat initiativa ca toti romanii sa fie trecuti prin scoala ca sa aiba certificate de 8 clase. Romania era mult in urma statelor europene la acest capitol. Atunci s-a introdus si liceul la seral pe scara mare. Si asa a inceput marea spagareala. Cu avizul Partidului. La examene profesorilor li se sugera direc sa-i lase pe ...elevi sa copie. Elevilor lise sugera sa fie atenti cu profesorii. Asa ca, tezele se dadeau cu cartile pe banca, uneori profesorii trebuiau sa le indice elevilor de la ce pagini sa copie si ce anume, pentru ca multi luau de pe pegina tot, inclusiv parantezele (vezi figura 1)...La sfarsit, elevii strangeau la vedere cate 5 sau 10 lei intr-o punga de plastic si o lasa pe catedra. La examenele orale te trezeai pe catedra cu o sticla de vin, un pachet de cafea, unul de tigari...Deci, vreau sa spun ca ani buni spaga s-a dat la vedere, a fost ceva ..aproape oficial! De asta multi tineri intrau in invatamant....mai ales la tara....era aproape raiul pe pamant! Mancare si bautura la greu! Dupa 1990 formele s-au diversificat nu numai in invatamant, ci si in domenii ...mai inalte, chiar cele mai de sus! ...Si acum vrem sa inlaturam naravul asta vechi, ....secular.....greu, greu....daca nu cumva imposibil....Eu cred cu tarie ca societatea noastra se poate asana noral, in parte. Numai ca asta ar trebui sa inceapa de sus in jos! De unde este mizeria mai mare! ...Noi o facem invers! De la micile gainarii in sus! ...Asa nu vom ajunge unde vrem niciodata! ...sa nu ne pierdem speranta!