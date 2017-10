Cine sunt profesorii care vor să conducă Universitatea "Ovidius"

4

SCHIMBAREA

De data asta SAPTE nu e un numar norocos.Sa vina, OPT, NOUA, ZECE... Atentie ca ne vom incarca acum cu cineva care va sta in fruntea noastra OPT ANI! Am invatat atata carte, nu mai vrem aroganta, amenintari si gasti mixte in care ticalosii batrani isi manipuleaza discipolii, continuatori ai politicii lor retrograde.Astazi vom cunoaste senatorii. Cati dintre ei sunt manati de ganduri novatoare?