Cine sunt noii membri ai Senatului Universităţii Ovidius

2

Cetateanul turmentat: eu pe cine contest?...sau...contest pe cineva?

Domnilor, listele ca listele, ca pana la urma fiecare era liber sa-si aduca "fituica" de acasa; acum, sa fim seriosi, credeti ca erau chiar asa usor de retinut 54 de nume? Ia faceti un exercitiu...dureaza ceva timp. Dar va dati seama cata suparare pe cei care, dupa ce s-au chinuit sa-si indese listele lui Gartu prin buzunare, sa le scoata fara zgomot in cabina de vot (sau, mai rau, sa gaseasca fotografiile in telefoanele mult prea performante pentru ei), sa caute numele pe buletin, sa puna stampila unde trebuie si, cand colo, in final, ce sa vezi? Rezultatul: atat de multe combinatii necastigatoare au facut unii, incat - ce sa-i faci? - au castigat aia care n-au avut decat o lista. Iar aici, felicitari candidatului care s-a organizat mai bine. Intrebarea mea e: daca cealalta lista avea castig de cauza, oare mai trimitea domnul Mamut scrisori presedintelui, spunand ca se fac presiuni? Sau ai lui si-ai lui Gartu ar fi votat lista „de bunavoie si nesiliti de nimeni” si doar Epure e cel care face presiuni? Sa ne intelegem: BEC al universitatii spune ca n-au fost contestatii, dar Mamut ii trimite lui Basescu epistole, in care, pe langa faptul ca nu stie sa scrie corect romaneste, mai si invoca nu stiu ce nereguli comise de – cine credeti? – niste reprezentanti ai PDL...si se asteapta ca Basescu sa-i sara in ajutor si sa-l scoata pe Epure din cursa. Dumnezeule, cat de departe de realitate mai sunt unii! Mai lipseste putin si-i face Marioara o invitatie si lui Mamut in salonul vecin cu al ei, ca omu’ demonstreaza pe zi ce trece ca e tot mai afara din peisaj...din orice peisaj.