Cine sunt directorii de licee care şi-au pierdut funcţiile

Iarna schimbărilor în învățământul constănțean

Cine sunt directorii de licee care și-au pierdut funcțiile

Fix cu o zi înaintea întâlnirii de la Palatul Copiilor a directorilor unităților de învățământ din județul Constanța, Consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar Județean a decis schimbarea din funcție a patru manageri.Patru conducători de instituții educative sunt schimbați la începutul anului 2015. Este vorba despre prof. Tudorița Bodor, de la Liceul Dobromir, prof. Claudiu Revnic Bold, de la Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu, și prof. Daniela Blaga, director adjunct la Liceul Teoretic „Traian” din Constanța, a căror activitate încetează începând cu data de 9 februarie, adică prima zi din semestrul al doilea.De asemenea, după cum ne-a informat prof. Irinela Nicolae, directorul Gră-diniței „Zig-Zag” din Ovidiu, Maria Preda, și-a înaintat demisia.Alegeri la Mihail KogălniceanuMâine, la Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu, va avea loc un consiliu profesoral în prezența inspectorului școlar general Răducu Popescu, prilej cu care vor avea loc și alegeri pentru funcția de director, cu vot secret, cu comisie de numărare a voturilor, cu reprezentant al sindicatului.„Eu voi semna pentru persoana pe care ei o vor considera reprezentativă, iar toate responsabilitățile și le vor asuma așa cum au făcut toate celelalte colective de cadre didactice în unitățile școlare unde am mai organizat alegeri. Vă reamintesc că nu se mai întâmplă nicăieri în România așa ceva”, a ținut să precizeze prof. dr. Răducu Popescu.Aflat, ieri, la Palatul Copiilor, la ședința tehnică cu directorii, prof. Claudiu Revnic a fost de-a dreptul surprins să afle că nu va mai fi director, ba chiar a simulat uimirea ca și cum nu ar cunoaște tot ce i se reproșează, relația sa proastă cu primarul comunei fiind de notorietate.„Nu toți profesorii pot fi manageri!“Întrebat care ar fi motivul acestor schimbări, „generalul” a enumerat dificultăți de comunicare și atribuții pe care aceștia nu și le-au îndeplinit.„Nu sunt preocupați și nu sunt la curent cu ceea ce se publică, cu ceea ce le transmitem de la inspectorat către școală, nu reușesc să-și armonizeze relațiile cu administrația locală, cu asociația de părinți și cu cadrele didactice din colectivul pe care îl conduc. Toate acestea sunt obligatorii pentru un manager care conduce o unitate școlară și care trebuie să găsească o cale de comunicare civilizată, în interesul școlii, al elevului și al cadrelor didactice, cu toți factorii. Există cadre didactice extraordinare la catedră, dar care nu pot fi buni manageri. Este o gravă confuzie pe care o regăsesc în sistem. Un manager bun nu este obligatoriu și un profesor foarte bun”, a adăugat inspectorul școlar general, care continuă să rămână la părerea că cei mai buni directori sunt tot profesorii de... educație fizică.De altfel, și ședința tehnică de ieri avea să debuteze cu același subiect, al „adaptărilor periodice la nivel înalt” pe care le produce ISJ Constanța, din cauza faptului că unii directori dau semne de oboseală.Dănuț Jugănaru a pus degetul pe rană!În deschiderea întâlnirii de la Palatul Copiilor, directorul Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, Dănuț Jugănaru, a semnat un protocol de colaborare cu ISJ Constanța, prin care se consfințește un parteneriat ce datează de ani buni și care probabil avea nevoie și de o dimensiune... formală.După ce și-a prezentat public apre-cierea vizavi de introducerea învățământului dual, care s-a constatat că se bucură de un interes extraordinar mai ales la Brașov, unde s-au găsit și agenți economici interesați să investească în învățământul profesional, universitarul Jugănaru a făcut câteva aprecieri deloc măgulitoare la adresa celor mai recente generații de absolvenți de liceu.„De când selecția de la examenul de Bacalaureat a devenit mai riguroasă, am simțit că și generațiile de studenți pe care le am la Facultatea de Științe Economice a Universității «Ovidius» parcă-s mai bune. Din păcate, oamenii aceștia au mari carențe în educație și sunt foarte dezorientați. Se trezesc că termină Masterul și tot nu știu ce drum vor să urmeze în viață, ce carieră să aleagă!”, a declarat directorul CCINA.Nimic mai trist, în condițiile în care nici oferta de locuri de muncă nu este una... pe alese!