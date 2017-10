Cine sunt cei trei studenţi constănţeni nominalizaţi pentru excelenţă

Cine sunt cei trei studenți constănțeni nominalizați pentru excelență

Astăzi, la Palatul Parlamentului din Capitală, vor fi premiați studenții cu cele mai bune rezultate pe plan academic și extracurricular în străinătate, printre nominalizați numărându-se și trei constănțeni selectați din cei peste 200 de concurenți înscriși.Cea de-a cincea ediție a Galei Studenților Români din Străinătate va reuni aproximativ 1.000 de studenți, absolvenți, personalități ale societății românești, diplomați, reprezentanți ai societății civile, precum și jurnaliști, pentru a-i sărbători pe tinerii care în anul academic 2012-2013 au făcut ca România să fie mândră de ei.Concursul s-a desfășurat pentru anul academic 2012 - 2013 și participarea a fost posibilă pentru opt categorii. Dintre cei peste 200 de concurenți înscriși, 44 au trecut de prima etapă a jurizării pentru a intra în finala competiției astfel: câte cinci tineri pentru categoriile Studentul Român al Anului în America de Nord - nivel universitar și nivel post-universitar; Studentul Român al Anului pe Alte Continente; Studentul Român Erasmus al Anului și Studentul Anului în România, câte șase tineri pentru categoriile Studentul Român al Anului în Europa - nivel universitar și nivel post-universitar și, nu în ultimul rând, șapte tineri pentru categoria Premiul Special în Arte.Povești de succes ale unor tineri ambițioșiCei trei tineri eminenți din Constanța, exemple remarcabile de excelență românească în străinătate și în țară, sunt Sonia Cristina Coman - finalistă la categoria Studentul Român al Anului în America de Nord - nivel post-universitar, Alexandra Grigore - finalistă în categoria Studentul Român al Anului în Europa - nivel post-universitar, și Sergiu Iliev - Studentul Român al Anului în Europa - nivel universitar.Sergiu Iliev, student anul II la Imperial College London, în Marea Britanie, ne-a vorbit despre pasiunea lui pentru ingineria spațială: „Primii ani din viața noastră sunt petrecuți fără a înțelege cu adevărat conceptul de «imposibil», fiind astfel binecuvântați cu lipsa restricțiilor pe care acesta la impune. Pe parcursul acestor ani, am dezvoltat o pasiune pentru zborul atmosferic și spațial. Când eram mic, am văzut filmele «Star Wars» și am decis să lucrez pentru a aduce acele nave extraordinare la realitate și, astfel, să împing granița stabilită între domeniul posibilului și cel al fantasticului. În retrospectivă, alegerea domeniului de inginerie aerospațială ca profesie este una dintre cele mai bune decizii pe care le-am luat. Obiectivele mele pe termen lung sunt să devin pilot, apoi astronaut în cadrul NASA sau ESA. Pe parcursul ultimului an, am avut realizări notabile în această direcție, obținând o medie summa cum laude, precum și premii atât în domeniul meu de activitate, cât și în domenii conexe”.Alexandra Grigore este un alt exemplu deosebit de tânăr preocupat de viitorul său: „Deoarece întotdeauna mi-a plăcut să învăț cât mai multe lucruri din domenii variate, am urmat în același timp cursurile Universității Politehnice și Academiei de Studii Economice din București. În timpul facultății, am lucrat la multe proiecte de cercetare, ale căror rezultate mi-au facilitat obținerea unei burse pentru masterat în Germania. Am terminat masteratul cu notă maximă, câștigând premiul DAAD pentru cel mai bun student internațional din universitate. Anul trecut am obținut prestigioasa bursă pentru doctorat a fundației Bill and Melinda Gates pentru Universitatea din Cambridge (50 admiși din 4.500 candidați). Proiectul meu de doctorat se axează pe construirea unui aparat RMN (rezonanță magnetică nucleară) portabil pentru detectarea bacteriilor patogene în mediile cu resurse limitate. În același timp, împreună cu o echipă am înființat o companie cu specific social (www.simprints.com), având ca scop dezvoltarea unui dispozitiv de scanare a amprentelor pentru monitorizarea pacienților în țările în curs de dezvoltare”.Cu ambiție și perseverență, Sonia Coman a reușit performanța de a fi asistent universitar la o universitate din Statele Unite: „Activitatea mea profesională împletește domeniul creativ-artistic cu cel academic și de cercetare. Ca artist plastic, poet și dra-maturg, am avut numeroase expo-ziții personale și de grup, am publicat în reviste de specialitate pe plan internațional, iar una dintre piesele mele de teatru a fost pusă în scenă în Statele Unite și în Slovenia. Poeziile mele haiku, tanka și renku au primit importante distincții atât în Japonia, cât și în alte țări. Ca student, asistent universitar și cercetător la Columbia University, specializarea mea în artă franceză și cunoștințele mele de limbă și cultură japoneză îmi permit să contribui la crearea și dezvoltarea unui nou sub-domeniu în disciplina istoriei artelor, la intersecția dintre arta occidentală și cea est-asiatică”.