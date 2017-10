Cine sunt câştigătorii Concursului de desene de Crăciun, de la Carrefour

Cine sunt câștigătorii Concursului de desene de Crăciun, de la Carrefour

O fetiță de clasa a IV-a din Constanța a câștigat o excursie de vis alături de familia sa la parcul Disneyland din Paris. Diana Iașar, de la Școala nr. 8 din Constanța, a participat la Con-cursul de desene organizat anual de Carrefour România și s-a ales cu marele premiu, constând într-un week-end la Disneyland Resort Paris. Premiul al doilea, constând într-un laptop, i-a revenit elevei din clasa întâi, Maria - Miruna Mușat, de la Școala Gimnazială nr. 2 Oituz. Premiul al treilea, o bicicletă modernă, a fost câștigat de Gabriel Tudorachescu, de la Școala nr. 36 din Constanța. De asemenea, au fost acordate două mențiuni individuale, constând într-o tabletă, respectiv un telefon. Tableta a ajuns la Mădălina Ion, din clasa a V-a la Școala Gimnazială din Castelu, iar telefonul la Daniel - Ionuț Miron, din clasa a II-a la Școala Gimnazială nr. 31 din Constanța.De asemenea, au fost acordate zece cupoane în valoare de 100 de lei pentru mențiunile speciale. Acestea au ajuns la Elena Gutaga (clasa a II-a A la Școala nr. 40 „Aurel Vlaicu”), Teodora Roșu (clasa a IV-a B la Școalanr. 18 „Jean Bart”), Sara - Maria Panait (clasa a IV B la Școala nr. 12 „Bogdan Petriceicu Hașdeu”), Alisa Ungureanu (clasa a V-a A la Școala nr. 40 „Aurel Vlaicu”), Eduard Ionescu (clasa a V-a C la Școala nr. 12 „Bogdan Petricei-cu Hașdeu”), Alessia Matei (clasa a IV-a A la Școala „Viceamiral Murgescu” din Valu lui Traian), Ana-Maria Sin (clasa a IV-a A la Liceul Teoretic „Decebal), Anna Buzoiu (clasa pregătitoare la Școala nr. 28 „Dan Barbilian”), Ecaterina Galav (clasa a V-a D la Școala nr. 12 „Bogdan Petriceicu Hașdeu”) și Sebastian Haralam-bie (clasa a II-a C la Școala nr. 40 „Aurel Vlaicu”).În plus, au fost oferite cinci premii colective, pentru clasa întâi a Școlii nr. 2 Oituz, clasa a III-a D a Școlii nr. 7 „Remus Opreanu”, clasei a II a Școlii nr. 2 Oituz, clasei pregăti-toare D a Școlii nr. 29 „Mihai Viteazu” și grupei mijlocii a Școlii „Emil Gârleanu” din localitatea Bărăganu.Acesta este al zecelea an când Carrefour Constanța a premiat copiii talentați din școlile din zonă și al XVIII-lea an când au fost acordate premiile la nivel național. „Entuziasmul copiilor de a picta sau realiza colaje tematice de Paști și de Crăciun ne motivează să găsim permanent noi oportunități de a le premia talentul. Acesta este și motivul pentru care, pentru a treia ediție consecutivă, am organizat și o variantă online a concursului, pe lângă cea tradițională din școli. Astfel, clienții, părinții și cadrele didactice pot admira creațiile micilor artiști atât în magazine, cât și în galeria online de pe site-ul www.carrefour.ro”, a declarat Andreea Marin, director de marketing și PR Carrefour România.