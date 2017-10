Cine-şi rupe de la gură să mobileze clasa pregătitoare

Cine-și rupe de la gură să mobileze clasa pregătitoare

Înființarea claselor pregătitoare a adus după sine un val de comentarii din partea părinților, marea majoritate plauzibile, vizavi de efortul pe care școlile îl vor face pentru a mai „înghiți” încă o clasă. Printre acestea se numără și dotarea respectivelor săli cu mobilier adecvat unui copil de 5 ani și ceva spre 6 ani, dar și cu grupuri sanitare redimensionate.În timp ce în unele unități de învățământ, managerii stau să atace fondurile școlilor, iar părinții refuză să accepte un asemenea compromis, în alte instituții se așteaptă bani de la Ministerul Educației.Aceasta și pentru că la ultima conferință de presă, Oana Badea, secretar de stat, dădea asigurări că, până în luna septembrie, Ministerul Educației va dota unitățile cu mobilier adecvat vârstei copiilor din clasa pregătitoare. „De asemenea, va fi pregătit un set complex de mijloace de învățământ adaptate predării la această clasă. În plus, va fi organizat chiar un spațiu de joacă pentru acești copii”, mai preciza același reprezentant la „centru” al învățământului.Directorul Școlii nr. 6 „Nicolae Titulescu”, prof. Constantin Boroianu, declara că toată această treabă cu clasa pregătitoare i se pare făcută la repezeală, iar copiii folosiți drept cobai. „Și poate că eu nu sunt un caz disperat, întrucât, de bine, de rău, voi reuși să încropesc o clasă, dar mă întreb ce se fac acei colegi care vor avea două sau chiar trei clase pregătitoare? La ultima ședință cu directorii de la Inspectoratul Școlar Județean ni s-a spus că vor veni bani de la minister, așa că deocamdată așteptăm”.La ultima conferință de presă, întrebată de unde se vor găsi resurse financiare pentru mobilarea claselor pregătitoare, prof. dr. Aliss Andreescu, inspector general, declara că e prea devreme să intre lumea în panică și că sigur se va găsi o soluție.De aceeași părere este și directoarea Școlii nr. 40 „Aurel Vlaicu”, prof. Mirela Ionescu, care a declarat că așteaptă până în vară să vadă dacă va apărea vreo finanțare, după care va încerca să se descurce cum poate mai bine. „Eu sunt un caz fericit, pentru că am mai puține clase de gimnaziu, decât primar și atunci nu va trebui ca în clasa cu mobilier special să învețe cineva după-amiază. Probabil că vor exista fonduri guvernamentale, pentru că până la urmă nu suntem chiar ai nimănui!”.În mediul rural, s-ar părea că multe unități de învățământ au în structura lor grădinițe, așa încât clasele pregătitoare se vor desfășura tot în sălile de grupă. „Am discutat cu Primăria și dacă vor fi mai mulți copii decât locurile pe care le avem disponibile, ne vom strădui să găsim o soluție”, a declarat Eugenia Cristina Ionescu, directorul Școlii „Emil Gârleanu” din localitatea Bărăganu.Nu de aceeași părere este și Gheorghe State, directorul Școlii din Deleni, care ne-a declarat că deocamdată ce a depins de ei s-a făcut. „Ne-am încadrat cu recensământul și acum cu înscrierea în clasa pregătitoare. Deocamdată, nu ne-am pus problema mobilierului și a grupurilor sanitare pentru că tot mereu s-a spus că ministerul dispune de fonduri, din moment ce a înființat și această clasă. Dacă până în luna august nu vor apărea bani, vom vedea la nivel local cum ne-om descurca din toată sărăcia în care suntem!”.Nu ne-ar surprinde să aflăm că deja școlile, cel puțin cele din Constanța, s-au apucat de strâns fonduri de la părinții de clasă pregătitoare, pentru a reuși în vară să lucreze la amenajarea lor. Că, în baza ministerului, marea majoritate a claselor I se renovează o dată la patru ani cu măria sa PĂRINTELE-SPONSOR de nevoie.