Cine şi de ce felicită Universitatea „Ovidius”

Cine și de ce felicită Universitatea „Ovidius”

Ştire online publicată Joi, 08 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

În urma desfășurării în luna mai a acestui an a celei de-a XII-a Conferințe Științifice Internaționale „Perspectives in physical education and sport”, organizată la Universitatea „Ovidius” din Constana de Facultatea de Educație Fizică și Sport, rectorul prof. univ. dr. Dănuț Tiberius Epure a primit o scrisoare de mulțumire din partea președintelui Societății Științei Excelenței Umane și Sportului Universitar din România (SȘEUSU), prof. univ. dr. Ioan Lador.„Vă rugăm să primiți sincerele noastre felicitări și mulțumiri pentru buna desfășurare și finalizare a competiției științifice la nivel instituțional, prin organizarea de excelență a Conferinței Științifice a universității cu participare Internațională, cuprinsă în Calendarul Competițional al Manifestărilor Științifice Naționale Universitare ale Societății Științei Excelenței Umane și Sportului Universitar din România (SȘEUSU) - ediția 2012, recunoscută de MECTS prin Protocolul Comun aprobat, cu nr. 24281 din 4 ian.2012" - se arată în scrisoare.La cea de-a XII-a Conferință Științifică Internațională „Perspectives in physical education and sport”, au participat cu lucrări tiinifice profesori, antrenori, manageri, medici, psihologi, kinetoterapeuți, care au prezentat aspecte teoretice și metodologice, materializări practice ale experiențelor din domeniul sportiv și nu numai. 10 universități din România, structuri specifice din sport de la nivel național, universități și alte structuri de coordonare din Egipt, Turcia, Italia, Iran, Irak, Ucraina, Serbia, Albania, Croația, Congo, Letonia i-au delegat reprezentani pentru conferina de la Constana. Astfel, manifestarea „Perspectives in physical education and sport” a reunit peste 200 autori și coautori ai 118 articole de specialitate, ceea ce a reprezentat nu numai o creștere cantitativă a lucrărilor tiinifie, ci i calitativă în ceea ce privește aspectele teoretice care dau valoare perspectivelor sportului românesc în context european. „În conformitate cu Regulamentul de organizare a Competiției Științifice Naționale Universitare, ed. IV-a 2012, SȘEUSU a premiat primii trei câștigători la cele trei secțiuni la nivel instituțional, acordând Diplomă de Recunoaștere Științifică acestora, precum și dreptul de a participa la faza finală națională ce va avea loc în perioada 14 - 15 decembrie 2012 la Complexul Olimpic și Sportiv Român - Izvorani.„Premianții Universității „Ovidius” din Constana, pe care îi felicităm, sunt următorii: Prof. univ. dr. GEORGE STĂNCULESCU, Prof. univ. dr. MIRELA DAMIAN, Prof. univ. dr. CECILIA GEVAT, Prof. univ. dr. IONEL MELENCO, Prof. univ. dr. ALIN LARION, Lector univ. dr. CONSTANTIN RIZESCU, Lector univ. dr. CRISTIAN POPA, Lector univ. dr. VALENTIN NEGREA, Asist. univ. dr. FLORIN CAZAN.O Mențiune specială, pentru contribuția adusă la dezvoltarea Domeniului Fundamental de Științe Educație Fizică și Sport se acordă prof. univ. dr. George Stănculescu, care deține și funcția de președinte al SȘEUSU filiala Centrului Universitar Constanța, precum și prof. univ. dr. Mirela Damian și prof. univ. dr. Cecilia Gevat” - se mai arată în scrisoarea semnată de preedintele Societății Științei Excelenței Umane și Sportului Universitar din România (SȘEUSU), prof. univ. dr. Ioan Lador.